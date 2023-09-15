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ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين الـ 111.. اليوم

9/15/2023 4:25:19 AM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم الجمعة،
ذكرى ميلاد النجم إسماعيل ياسين ، الذى أثرى السينما المصرية والمسرح بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، ومازالت باقية حتى وقتنا هذا.



ولد إسماعيل ياسين يوم 15 سبتمبر عام 1912، ومازال الجمهور حتى الآن يتابع أعماله سواء فى السينما أو المسرح بنفس حالة الاستمتاع بما يقدمه من إفيهات ومشاهد كوميدية، ومن أبرز أفلامه التى حملت اسمه "إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين"، "إسماعيل ياسين طرزان"، "إسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات"، "إسماعيل ياسين فى البوليس"، وغيرها من الأفلام.



تأثر منذ صغره بالفنان محمد عبد الوهاب وأعد لنفسه ليكون مطربًا، ثم غنى بالفعل في الأفراح و المقاهي، ثم نزح إلى القاهرة و انضم إلى فرقة بديعة مصابني، و قدمه فؤاد الجزايرلي في عام 1939 خلال فيلم "خلف الحبايب"، ثم انضم إلى فرقة علي الكسار في المسرحية فعمل مطربًا و مونولوجست وممثلًا وظل أحد رواد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935- 1945.



كما قدم للمسرح العديد من العروض منها "كل الرجالة كدة"، و"حكاية جواز"، "الحب لما يفرقع"، بينما قدم فى الإذاعة مسلسلات منها "إسماعيل ياسين فى إذاعة الشرق الأوسط



من أشهر إيفهات إسماعيل ياسين كانت في فيلم "ابن حميدو" ، ومنها
فتشني فتش وتطلع ايه دي يا باز أفندي.. تكونشي شوكولاتة والله يا بني مانا شايف.



وفي فيلم إسماعيل ياسين في الاسطول إيفيه لا عمر الوحش بيحلو ولا الزفر بينضف، يعنى إيه برطوس وبرروروم.. شغلتك على المدفع برروروم، مخالي شل.. يا جماعة اللى اسمه مخالى يرد".











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