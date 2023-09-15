تمييز وتفرقة بين الزملاء.. ماذا قال عزت العلايلى عن لقب نجم؟
التاريخ
9/15/2023 4:25:19 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم ذكرى ميلاد "عزت العلايلي" أحد أبرز نجوم الزمن الجميل، وصاحب رحلة عطاء فنية طويلة، قدم خلالها أعمالا عظيمة للسينما والمسرح والتليفزيون من أهمها سينمائيًا الطريق إلى إيلات والأرض وإسكندرية ليه وغيرها من الأعمال.
وفى حوار سابق مع اليوم السابع قبل وفاته، تطرق النجم عزت العلايلى عن تكريمه من المشير حسين طنطاوى عن فيلم "الطريق إلى إيلات" وقال: "أتذكر أن المشير حسين طنطاوى عندما سلمنى الجائزة داعبنى وقال لى: "أنتوا كنتوا معانا فى الحرب ولا إيه" فسألته هل أعجبه الفيلم فقال لى بالتأكيد أعجبنى جدا".
وتعليقا على لقب نجم قال مستنكرا: ما معنى نجم ؟! أنا لا أؤمن بهذا اللفظ، فلا يوجد ما يسمى بالنجم لكن يوجد فنان، هل النجم يختلف عن زملائه الفنانين؟ بالطبع لا، لماذا يكون هناك تمييز وتفرقة بين الزملاء وبعضهم، هناك زملاء يؤدون أدوارا صغيرة لكن يكون تأثيرها عال جدا لذلك أنا لا أعترف بالنجم ففى النهاية كلنا فنانون.
وعن أقرب الأعمال إلى قلبه قال: "كثيرة في الحقيقة منها على سبيل المثال الأرض والاختيار، باقى من الزمن ساعة، السقا مات، المواطن مصري، والكثير والكثير أعمال لا يمكن أن أنساها، لها علامة في قلبى ووجدانى وعقلى، أعتبرها عطايا من الله سبحانه وتعالى، ربنا كافئنى بها، لما بتفرج على أحد هذه الأفلام أكون سعيد جدا، وأقول الحمد لله أنى كنت عند حسن الظن".
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