تمييز وتفرقة بين الزملاء.. ماذا قال عزت العلايلى عن لقب نجم؟

وفى حوار سابق مع اليوم السابع قبل وفاته، تطرق النجم عزت العلايلى عن تكريمه من المشير حسين طنطاوى عن فيلم "الطريق إلى إيلات" وقال: "أتذكر أن المشير حسين طنطاوى عندما سلمنى الجائزة داعبنى وقال لى: "أنتوا كنتوا معانا فى الحرب ولا إيه" فسألته هل أعجبه الفيلم فقال لى بالتأكيد أعجبنى جدا".

وتعليقا على لقب نجم قال مستنكرا: ما معنى نجم ؟! أنا لا أؤمن بهذا اللفظ، فلا يوجد ما يسمى بالنجم لكن يوجد فنان، هل النجم يختلف عن زملائه الفنانين؟ بالطبع لا، لماذا يكون هناك تمييز وتفرقة بين الزملاء وبعضهم، هناك زملاء يؤدون أدوارا صغيرة لكن يكون تأثيرها عال جدا لذلك أنا لا أعترف بالنجم ففى النهاية كلنا فنانون.

وعن أقرب الأعمال إلى قلبه قال: "كثيرة في الحقيقة منها على سبيل المثال الأرض والاختيار، باقى من الزمن ساعة، السقا مات، المواطن مصري، والكثير والكثير أعمال لا يمكن أن أنساها، لها علامة في قلبى ووجدانى وعقلى، أعتبرها عطايا من الله سبحانه وتعالى، ربنا كافئنى بها، لما بتفرج على أحد هذه الأفلام أكون سعيد جدا، وأقول الحمد لله أنى كنت عند حسن الظن".