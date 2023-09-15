لازم تكون مناسبة لحجم الطفل.. كيفية اختيار حقيبة المدرسة لطفلك؟

هناك أنواع مختلفة من الحقائب المدرسية للاختيار من بينها، منها حقائب الظهر وحقائب المراسلة وحقائب اليد، وتعد حقائب الظهر الخيار الأكثر شيوعا للطلاب لأنها سهلة الحمل ويمكنها حمل الكثير من المستلزمات، وحقائب اليد خيارا جيدا للطلاب الذين يحملون العناصر الصغيرة أو الذين يحتاجون إلى حقيبة يمكن أن تكون بمثابة محفظة أو حقيبة رياضية.

يعتبر حجم الطالب أحد الاعتبارات المهمة عند اختيار الحجم المثالي للحقيبة المدرسية، فمن المهم العثور على حقيبة مريحة للحمل ولا تجعل الطالب يبدو وكأنه أحدب.

كمية اللوازم المدرسية اللازمة أحد الاعتبارات المهمة، حيث سيحتاج الطلاب الذين يدونون الكثير من الملاحظات أو الذين يضطرون إلى حمل جهاز كمبيوتر محمول إلى حقيبة أكبر من الطلاب الذين يحتاجون فقط إلى حمل عدد قليل من الكتب، من المهم العثور على حقيبة بها مساحة كافية لاستيعاب جميع المستلزمات، ولكن ليست كبيرة جدا أو ضخمة.

ابحث عن حواف القماش المكتملة أو غيرالمتآكلة التي يمكن أن تتفكك، وابتعد عن حقائب الظهر التي تحتوي على هذه العيوب، وينبغي تجنب الحقائب ذات السحابات المكشوفة، وبدلا من ذلك

يجب اختيار الحقيبة المتينة التي تمتلك الدعامات المناسبة للظهر والكتفين، وأحزمة كتف مبطنة وقابلة للتعديل من أجل تعديلها وفقا لحجم الطفل، إلى جانب احتوائها على الكثير من الجيوب، حتى تستوعب الكثير من الأشياء وتكون مقسمة بشكل مثالي.

لا داعي لامتلاك حقيبة ظهر ضخمة، حتى تحتوي جميع الصفوف الدراسية، ولكن يجب اختيار الحقيبة المناسبة لحجم الطفل واحتياجاته، وذلك إلى جانب وزنها فالحقيبة الثقيلة مع وزن المستلزمات يمكن أن يؤثر بالسلب على الطفل.



