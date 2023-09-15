بيع أشهر سترة للأميرة ديانا بأكثر من مليون دولار فى دار مزادات بنيويورك

وتتميز السترة بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء على خلفية حمراء، واشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في يونيو 1981، بعد وقت قصير من خطبتها على الأمير تشارلز، الملك حاليا.

وافتتحت المزايدة على السترة في 31 أغسطس الماضي، وظل العرض الأعلى أقل من 200 ألف دولار حتى الدقائق الأخيرة للمزاد.

ولم تكشف عن هوية الفائز بشراء السترة.

وحققت قطعة الملابس البسيطة سعرا أعلى من العديد من المتعلقات الأخرى الخاصة بـ"أميرة الشعب"، التي بيعت في مزادات خلال السنوات الأخيرة.

فعلى سبيل المثال، بيعت سيارة الأميرة ديانا من طراز "فورد إسكورت" مقابل 806 ألف دولار عام 2022.

وقالت دار المزادات: "تم التأكد من أن السترة هي الأصلية التي ارتدتها الأميرة ديانا منذ أكثر من 40 عاما".







