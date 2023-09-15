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الميزان والجوزاء.. أبراج عاشقة للحلويات مهما كان ثمنها وتأثيراتها السلبية

9/15/2023 4:25:15 AM
(MENAFN- Youm7) تنوعت الحلويات بأكثر من نوع فمنها الشرقي والإيطالي وغيرها من الأفكار، فيمكن أن نلتقي بعدد كبير من الشخصيات العاشقة لتناول كل أنواع الحلويات وبدون التفكير في زيادة الوزن، فالبعض قد يتناولها من باب رفع الروح المعنوية ولتساعد في استقرار حالته المزاجية ، ووفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج، يستعرض" اليوم السابع"
خلال السطور التالية الأبراج العاشقة للحلويات بدون تفكير في الوزن.


أبراج عاشقة لتناول الحلويات


أبراج عاشقة للحلويات بدون التفكير في الوزن:
برج السرطان:

يتسم مولود برج السرطان بحبه لتناول الأكلات السريعة، وعشقه لتناول الحلويات بشكل مستمر، لذا يلجأ مولود السرطان لمكافئة نفسه
في حالة فعل شيء جيد يسرع إلى شراء الحلوى
والشوكولاتة ويتناولها بدون التفكير في وزنه.

برج القوس:

برج القوس من الأبراج التى تعشق الأكل، حيث يتسبب
في زيادة الوزن بشكل كبير، حيث يتناول الحلويات بكميات خاصة أمام مشاهدة التليفزيون كنوع من أنواع التسالي الخاصة بها.


برج الجوزاء:


يحتفل مولود برج الجوزا بنفسه بشكل مستمر، ويقوم بشراء الحلويات والشكولاتة مختلفة الأنواع، لا تخلو حقيبة صاحب برج الجوزاء من الحلويات، يمكن أن يقدمها هدايا للأطفال أو لبعض أصدقائه، يصرف مبلغ مالي على تناولها أكثر من تناول الأطعمة الصحية.

برج الميزان:

مولود برج الميزان شخصية كارهة للروتين حتي في الأكلات، لذا نجده ينوع ويبحث عن كل نوع حلوى جديد ويقوم بشرائه وتجربته، في حالة إذا نالت اعجابه يقوم بشراء كمية كبيرة ويتناول الجزء الأكبر منها بدلاً
من الوجبات الصحية في يومه.


أبراج فليكية عاشقة لتناول الحلويات




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