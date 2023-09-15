الميزان والجوزاء.. أبراج عاشقة للحلويات مهما كان ثمنها وتأثيراتها السلبية

الميزان والجوزاء.. أبراج عاشقة للحلويات مهما كان ثمنها وتأثيراتها السلبية
التاريخ
9/15/2023 4:25:15 AM
(MENAFN- Youm7) تنوعت الحلويات بأكثر من نوع فمنها الشرقي والإيطالي وغيرها من الأفكار، فيمكن أن نلتقي بعدد كبير من الشخصيات العاشقة لتناول كل أنواع الحلويات وبدون التفكير في زيادة الوزن، فالبعض قد يتناولها من باب رفع الروح المعنوية ولتساعد في استقرار حالته المزاجية ، ووفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج، يستعرض" اليوم السابع"
خلال السطور التالية الأبراج العاشقة للحلويات بدون تفكير في الوزن.
أبراج عاشقة لتناول الحلويات
أبراج عاشقة للحلويات بدون التفكير في الوزن:
برج السرطان:
يتسم مولود برج السرطان بحبه لتناول الأكلات السريعة، وعشقه لتناول الحلويات بشكل مستمر، لذا يلجأ مولود السرطان لمكافئة نفسه برج القوس:
في حالة فعل شيء جيد يسرع إلى شراء الحلوى
والشوكولاتة ويتناولها بدون التفكير في وزنه.
برج القوس من الأبراج التى تعشق الأكل، حيث يتسبب
في زيادة الوزن بشكل كبير، حيث يتناول الحلويات بكميات خاصة أمام مشاهدة التليفزيون كنوع من أنواع التسالي الخاصة بها.
برج الجوزاء:
برج الميزان:
يحتفل مولود برج الجوزا بنفسه بشكل مستمر، ويقوم بشراء الحلويات والشكولاتة مختلفة الأنواع، لا تخلو حقيبة صاحب برج الجوزاء من الحلويات، يمكن أن يقدمها هدايا للأطفال أو لبعض أصدقائه، يصرف مبلغ مالي على تناولها أكثر من تناول الأطعمة الصحية.
مولود برج الميزان شخصية كارهة للروتين حتي في الأكلات، لذا نجده ينوع ويبحث عن كل نوع حلوى جديد ويقوم بشرائه وتجربته، في حالة إذا نالت اعجابه يقوم بشراء كمية كبيرة ويتناول الجزء الأكبر منها بدلاً
من الوجبات الصحية في يومه.
أبراج فليكية عاشقة لتناول الحلويات
MENAFN15092023000132011024ID1107075496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.