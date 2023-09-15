الميزان والجوزاء.. أبراج عاشقة للحلويات مهما كان ثمنها وتأثيراتها السلبية





يتسم مولود برج السرطان بحبه لتناول الأكلات السريعة، وعشقه لتناول الحلويات بشكل مستمر، لذا يلجأ مولود السرطان لمكافئة نفسه

في حالة فعل شيء جيد يسرع إلى شراء الحلوى

والشوكولاتة ويتناولها بدون التفكير في وزنه.

برج القوس من الأبراج التى تعشق الأكل، حيث يتسبب

في زيادة الوزن بشكل كبير، حيث يتناول الحلويات بكميات خاصة أمام مشاهدة التليفزيون كنوع من أنواع التسالي الخاصة بها.



يحتفل مولود برج الجوزا بنفسه بشكل مستمر، ويقوم بشراء الحلويات والشكولاتة مختلفة الأنواع، لا تخلو حقيبة صاحب برج الجوزاء من الحلويات، يمكن أن يقدمها هدايا للأطفال أو لبعض أصدقائه، يصرف مبلغ مالي على تناولها أكثر من تناول الأطعمة الصحية.

مولود برج الميزان شخصية كارهة للروتين حتي في الأكلات، لذا نجده ينوع ويبحث عن كل نوع حلوى جديد ويقوم بشرائه وتجربته، في حالة إذا نالت اعجابه يقوم بشراء كمية كبيرة ويتناول الجزء الأكبر منها بدلاً

من الوجبات الصحية في يومه.



