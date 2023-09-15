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حاميها حراميها..ضبط أفراد أمن بمطار ميامى لسرقتهم حقائب الركاب فيديو وصور

9/15/2023 4:25:14 AM
(MENAFN- Youm7) ضبطت كاميرات المراقبة عددًا من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون أمتعة المسافرين في أحد المطارات، وحسبما نشره موقع "ديلى ميل"، فإن الحادثة وقعت في مطار ميامي الدولي بولاية كاليفورنيا.

ووقعت عمليات السرقة، كما أظهرت كاميرات المراقبة، أثناء الإشراف عناصر الأمن على تفتيش أمتعة المسافرين، ووصفت الصحيفة ما سجلته الكاميرات بـ"اللقطات الصادمة"، فكيف يقدم مَن هم مكلفون بحفظ الأمن وأغراض المسافرين بسرقتها.



وقالت إن عنصرا أمنيًا يبلغ من العمر 33 عاما وآخر يبلغ من العمر 20 عامًا، عملا معًا على سرقة أموال من حقائب المسافرين عند نقطة تفتيش في المطار بتاريخ 29 يونيو الماضى.



ونشر الفيديو مكتب المدعي العام في مقاطعة ميامي داد بولاية فلوريدا، ويظهر الفيديو أحد العنصرين الأمنيين وهو يعبث بإحدى الحقائب، قبل أن يبتعد عنها، ثم يأتي العنصر الثاني ويسحب منها شيئا ويدسه في جيبه، وتبين أن ما تمت سرقته عبارة عن نقود.

وفي 6 يوليو الماضى، ألقت الشرطة القبض على العنصرين بالإضافة إلى عنصر ثالث في نفس الوكالة بتهمة سرقة 600 دولار من محفظة أحد المسافرين التي كانت موضوعة في حقيبته، واعترف اثنان منهما بارتكاب ما حدث ورفض الثالث الحديث.


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