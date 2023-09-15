أبرز إطلالات نجمات هوليود وأميرات بريطانيا بمعرض فوج العالمى بلندن.. صور

أبرز إطلالات نجمات هوليود وأميرات بريطانيا بمعرض فوج العالمى بلندن.. صور
التاريخ
9/15/2023 4:25:14 AM
(MENAFN- Youm7) حضر العديد من النجوم والنجمات معرض فوج العالمى الذى أقيم على مسرح رويال درورى لين أمس، والذى وصف بأنه "احتفال متعدد الفنون المسرحية البريطانية"، حيث حضرت الممثلة سيينا ميلير والمغنية ريتا أورا والممثلة جودى تيرنر وغيرهن، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ولفتت الممثلة سيينا ميلير، 41 عامًا، الانتباه إليها لارتدائها بلوزة قصيرة من تصميم Schiaparelli وتنورة منتفخة، والتى أظهرت حملها، حيث تنتظر طفلها الثانى من حبيبها أولى جرين 26 عامًا.
وأطلت عارضة الأزياء وينى، 29 عامًا، بفستان مخملى أسود بمعطف ساتان أبيض أنيق مع خط عنق منتفخ من تصميم زهير مراد، ويعتبر هذا الحفل من أفكار رئيسة تحرير مجلة فوج، آنا وينتور، وشهد حضور العديد من الأثرياء والمشاهير وتصل تكلفة تذكرته الواحدة إلى 2521.70 جنيه إسترلينى.
وحضرت الحدث الأميرة بياتريس أميرة يورك وزوجها إدواردو مابيلي موزي،
وانضمت إلى بياتريس، 35 عامًا، على السجادة الحمراء شقيقتها الصغرى يوجيني، 33 عامًا، وكانت أميرة يورك ترتدى فستانا حريريا أخضر مرصعا بالنجوم وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية من الماس.
وحضرت النجمة كيت وينسلت معرض Vogue World مرتدية بدلة بيضاء مكونة من بنطلون واسع وجاكيت أنيق، ارتدته فوق بلوزة وأكملت إطلالتها بزوج من الأحذية ذات الكعب المدبب وأكملت مجموعتها بأقراط قطرة أنيقة،
وحضرت الحدث عارضة الأزياء جورجيا ماي جاغر، 31 عاماً، مرتدية فستان واسع على شكل فيونكة وحذاء منقط بكعب، وأطلت عارضة الأزياء فيكتوريا هيرفي مرتدية فستانًا أبيض من الدانتيل المطرز ومصمم بذيل.
ويعتبر هذا الحدث بمثابة حملة لجمع التبرعات لصناعة الفنون المسرحية فى بريطانيا، حيث تشرف آنا رئيسة تحرير مجلة فوج على الإجراءات.
الأميرة يوجينى
بياتريس أميرة يورك وزوجها إدواردو
جورجيا ماي جاغر
رئيس تحرير مجلة فوج
سيينا ميلير
فيكتوريا هيرفي
كيت وينسلت
وينى
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