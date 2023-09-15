أبرز إطلالات نجمات هوليود وأميرات بريطانيا بمعرض فوج العالمى بلندن.. صور

ولفتت الممثلة سيينا ميلير، 41 عامًا، الانتباه إليها لارتدائها بلوزة قصيرة من تصميم Schiaparelli وتنورة منتفخة، والتى أظهرت حملها، حيث تنتظر طفلها الثانى من حبيبها أولى جرين 26 عامًا.

وأطلت عارضة الأزياء وينى، 29 عامًا، بفستان مخملى أسود بمعطف ساتان أبيض أنيق مع خط عنق منتفخ من تصميم زهير مراد، ويعتبر هذا الحفل من أفكار رئيسة تحرير مجلة فوج، آنا وينتور، وشهد حضور العديد من الأثرياء والمشاهير وتصل تكلفة تذكرته الواحدة إلى 2521.70 جنيه إسترلينى.

وحضرت الحدث الأميرة بياتريس أميرة يورك وزوجها إدواردو مابيلي موزي،

وانضمت إلى بياتريس، 35 عامًا، على السجادة الحمراء شقيقتها الصغرى يوجيني، 33 عامًا، وكانت أميرة يورك ترتدى فستانا حريريا أخضر مرصعا بالنجوم وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية من الماس.

وحضرت النجمة كيت وينسلت معرض Vogue World مرتدية بدلة بيضاء مكونة من بنطلون واسع وجاكيت أنيق، ارتدته فوق بلوزة وأكملت إطلالتها بزوج من الأحذية ذات الكعب المدبب وأكملت مجموعتها بأقراط قطرة أنيقة،

وحضرت الحدث عارضة الأزياء جورجيا ماي جاغر، 31 عاماً، مرتدية فستان واسع على شكل فيونكة وحذاء منقط بكعب، وأطلت عارضة الأزياء فيكتوريا هيرفي مرتدية فستانًا أبيض من الدانتيل المطرز ومصمم بذيل.

ويعتبر هذا الحدث بمثابة حملة لجمع التبرعات لصناعة الفنون المسرحية فى بريطانيا، حيث تشرف آنا رئيسة تحرير مجلة فوج على الإجراءات.



















