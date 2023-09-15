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العثور على مومياء عمرها ألف عام فى بيرو.. اعرف الحكاية

9/15/2023 4:25:03 AM
(MENAFN- Youm7) عثر علماء الآثار فى قلب ميرافلوريس بالعاصمة ليما وبالتحديد فى موقع مركز هواكا بوكلانا على بقايا مومياء عمرها 1000 عام، يعود تاريخها إلى بداية ثقافة يشسما (1100-1100).

تعود المومياء لامراة بالغة ذات فك سليم وشعر بني طويل، وقد تم العثور عليها بجانب الأواني الخزفية والمنسوجات وأشياء أخرى داخل مقبرة تحت الأرض، وفقا لما ذكره موقع ancientnins.


المومياء


وعثر على المومياء في وضعية الجلوس وأرجلها مثنية، وقالت عالمة الآثار وقائدة فريق التنقيب البيروفى ميريلا: "من المثير للاهتمام أنه عثر على المومياء في قلب ميرافلوريس وسط المدينة، وتحيط به المباني والمنشآت الحديثة ولا يزال موقع مهم محفوظ ".

وأوضح الباحثون: كانت هذه المومياء ساقيها مثنيتين وقدميها متقاطعتين، وتحتوي اليد اليسرى على كيس منسوج أخضر اللون به قطع معدنية كان الناس المنتمون إلى ثقافة اليشسما يضعون الطين حول الجسم ، مما يتسبب في تحلل أي ألياف نسيجية، وبالتالي فإن الحفاظ عليه في هذه الحالة يأتي بمثابة مفاجأة.

وظل الموقع مركزًا احتفاليًا مهمًا لهؤلاء الأشخاص في عصور ما قبل التاريخ، وتشير الأدلة إلى أن استخدامه الأساسي كان كموقع للمناسبات الاحتفالية، على الرغم من احتمال حدوث أنشطة إدارية أخرى هناك، يرجع الفضل إلى شعب يشسما في بناء ما لا يقل عن 16 هرمًا والسيطرة على الساحل الأوسط لبيرو الحديثة، حتى ظهور إمبراطورية الإنكا.



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