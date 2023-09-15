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أخطر السفاحين.. لويس ألفريد نفذ 138 جريمة قتل للأطفال والمراهقين

9/15/2023 4:25:03 AM
(MENAFN- Youm7) نروى اليوم حكاية أخطر قاتل متسلسل في العالم، حتى أنه حصل على لقب "الوحش"، إنه لويس ألفريدو جارافيتو كوبيوس من مواليد 25 يناير 1957، وهو مغتصب كولومبي وقاتل متسلسل.

وفي عام 1999، اعترف باغتصاب وتعذيب وقتل 138 طفلاً ومراهقًا، وهو موجود حاليًا داخل سجن شديد الحراسة ومعزول جغرافيًا في كولومبيا، ويعيش حاليا
منفصلاً عن السجناء الآخرين من أجل حمايته، ولا يقبل الطعام والشراب إلا من شخص يعرفه.

وقد تحول شخص عادى إلى سفاح بعد حياة مليئة بالمعاناة فعلى سبيل المثال عانى لويس ألفريدو من قسوة الأب عليه، كما أنه تحمل مسئولية طعام أشقائه من الصغر باعتباره الأخ الأكبر وكانت أسرته تعانى من الفقر.


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد،بل تعرض أيضا للاعتداء من جيرانه مرارً وتكرار، ومن هنا كبرت داخله روح الانتقام من الأطفال.

اغتصب الوحش وعذب وقتل ما بين 100 إلى 400 طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا، ويبلغ العدد الرسمي لضحاياه 138، وهو العدد الذي اعترف به في المحكمة، قد وصفت وسائل الاعلام المحلية بأنها "أسوأ سفاح في العالم" نظرا لكثرة عدد الضحايا .


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