تعرف على أغلى لوحات الفنان الرائد محمود سعيد فى المزادات العالمية

طرحت دار سوثبي للمزادات عام 2021 اللوحة الأيقونية والفريدة من نوعها التي تعود لعام 1949 بعنوان ب"Le Pirée a l'aube"

بسعر يتراوح بين 300 إلى 400 ألف جنيه استرلينى وبيعت في النهاية بشعر 400 ألف جنيه استرلينى واعتبرتها تحفة فنية نادرة، تصور مشهدًا صناعيًا استثنائيًا في اليونان لميناء بيريوس، يمثل بقوة انطباعات التأثير الأوروبي لسعيد، بعد أسفاره في عشرينيات القرن الماضي.

ولد محمود سعيد لعائلة أرستقراطية في الإسكندرية، عام 1897 إذ كان والده محمد سعيد باشا رئيس وزراء مصر تحت الحماية البريطانية، وابنة أخته صافيناز ذو الفقار، المعروفة بالملكة فريدة، الى تزوجت من الملك فاروق الأول ملك مصر عام 1938 ويعتبر محمود سعيد مؤسس الفن المصري الحديث في زمن النهضة الفكرية، ويحتفل به حتى يومنا هذا باعتباره سيدًا ورائدًا مصريًا.

وعلى الرغم من أن خلفية سعيد الأرستقراطية لم تكن السبب وراء الاعتراف العالمي والأهمية التاريخية التي يحملها عبر تاريخ الفن اليوم، إلا أن مكانته الاجتماعية مهدت الطريق لرحلاته إلى أوروبا، مما أثر على نظرته بشكل كبير وبالتالي على أعماله حيث كان يسافر كثيرًا إلى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا، حيث تعرف على أعمال الأساتذة القدامى وذخيرة واسعة من الجماليات الغربية.

وكانت أعمال البدائيين الفلمنكيين مثل جان فان إيك، وروجير فان دير فايدن وهانز ميملينج، إلى جانب الألوان النابضة بالحياة لرسامين عصر النهضة الإيطاليين الأوائل، مؤثرة بشكل خاص وإلى جانب أسفاره، حضر دورات في أكاديمية جوليان وجراند شومير المرموقة في باريس، وكان يتردد على استوديوهات الفنانين الأجانب الذين يعيشون في الإسكندرية.

بعد هذه الرحلات المكثفة والتكوينية، بالتزامن مع إحساسه بالقومية ومواهبه الفنية التي لا تقبل الجدل، سرعان ما أثبت سعيد نفسه كرائد للفن المصري ونظم معارض في القاهرة والإسكندرية ونيويورك وباريس وروما وشارك في معارض دولية في الإسكندرية والبندقية ومدريد

إن تأثير الروائع الغربية خلال رحلات سعيد الأوروبية مهم بشكل استثنائي وذو صلة بهذا العمل، ويشبه هذا العمل النادر عمل جورج سورات (1859-1891) الذي أصدره عام 1888، مؤسس المدرسة الانطباعية الجديدة الفرنسية في القرن التاسع عشر عندما قضى سورات صيف عام 1888 في قرية الصيد الصغيرة بورت أون بيسين، حيث رسم ستة مناظر للميناء البحري، بهدف ترجمة تألق وإضاءة الهواء الطلق، بجميع ظلاله، قدر الإمكان ويعكس سعيد شعورًا مشابهًا، حيث يشاركه هدفه المتمثل في ترجمة ظلال الطبيعة الحية من الضوء والألوان من خلال القماش، كما لو كان يحاول إيقاف الزمن تمامًا.

على غرار سورات، يوفر محمود سعيد إحساسًا أكثر دقة بالعمق والمنظور لعمله من خلال دمج لعبة معقدة من الخطوط القطرية والأفقية والعمودية - كل ذلك مع الحفاظ على توازن متناغم بين العناصر المختلفة للتكوين. في

Le Pirée a l'aube، نشهد الثبات الهندسي وغير المتماثل، الذي تم تصويره من خلال الخطوط المائلة للجبال، مقابل الخطوط المسطحة للأرصفة وانعكاسات البحر، والتي تتخللها بدورها مسارات السفن المستقيمة التي تقف عموديًا بثقة ، فقط لإطلاق عوادم الدخان المائل ويخفف الانبعاث من البناء الصارم، وتندمج نفحات الدخان السخية بهدوء، ولكن بشكل واضح في السماء الغائمة التي يمزقها الفجر والتي أخرجها سعيد إلى الوجود ببراعة.

في دراسات سعيد لتاريخ الفن الغربي، من المحتمل جدًا أنه صادف اللوحات الصناعية الشهيرة للورانس ستيفان لوري (1887-1976) حيث يمكن مقارنة

Le Pirée a l'aube

بالمناظر الطبيعية الصناعية ومناظر المدينة البانورامية التي رسمها لورانس ستيفان لوري طوال حياته المهنية.

قدمت أعمال لوري انطباعًا عامًا عن البيئة الحضرية، التي تهيمن عليها الصروح الشبيهة بالمدينة مثل المداخن المدخنة، مقارنة بالسفن المشتعلة السائدة في تحفة سعيد عام 1949 ويشارك سعيد قدرة لوري على تنظيم المواد الحضرية في تكوين متناغم من خلال إتقانه لموازنة الألوان والإضاءة والأشكال، مما يؤدي إلى موجة غير متوقعة من التفاؤل والهدوء من الناحية الأسلوبية.

لوحة صباح فى بيريوس



