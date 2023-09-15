لوحة امرأة الساعة لبيكاسو فى مزاد سوثبى قريبا وتوقعات بحصدها 120 مليون يورو

اللوحة التي تعود إلى عام 1932 تصور عشيقة بيكاسو ماري تيريز والتر مرتدية ساعة وستباع اللوحة كجزء من فعاليات المزاد الذي يقام في نوفمبر المقبل، ويستمر ليومين، تعرض من خلاله للبيع المجموعة المرموقة لجامعة الفن الأمريكية إميلي فيشر لانداو، تضم أعمالاً أيضاً لجاسبر جونز وويليم دي كونينج ومارك روثكو وآندي وارهول وفقا ليورو نيوز.

وكان متحف الملكة صوفيا في مدريد رفع الحظر المفروض على التقاط صور لوحة جرنيكا الشهيرة للفنان الأسباني الشهير

بابلو بيكاسو

وتم نقل العمل الفني من متحف الفن الحديث في نيويورك إلى إسبانيا في عام 1981، ومنذ ذلك الحين اجتذب ملايين الزوار.

وتعد لوحة جرنيكا من أشهر جداريات الفنان بابلو بيكاسو وقد استوحاها من قصف جرنيكا، حين قامت طائرة حربية ألمانية وإيطالية مساندة لقوات القوميين الإسبان بقصف المدينة في 26 أبريل 1937 بغرض الترويع خلال الحرب الأهلية الإسبانية

وكانت حكومة الجمهورية الإسبانية الثانية (1931-1939) قد كلفت بابلو بيكاسو بابداع لوحة جدارية لتعرض في الجناح الإسباني في المعرض الدولي للتقنيات والفنون في الحياة المعاصرة الذي أقيم في باريس عام 1937. وكان بيكاسو قد انتهى من اللوحة في يونيو 1937.

جرنيكا تعرض مأساة الحرب والمعاناة التي تسببها للأفراد، وقد صارت معلماً أثرياً، لتصبح مذكراً دائماً بمآسي الحروب، إضافة لاعتبارها رمزا مضاداً للحرب وتجسيداً للسلام وبعد الانتهاء منها طافت اللوحة في جولة عالمية موجزة العالم لتصبح من اللوحات الأكثر شهرة كما أن جولتها تلك ساهمت في لفت أنظار العالم للحرب الأهلية الإسبانية.

اللوحة تمت بأسلوب التصوير الزيتي تتكون من الألوان الأزرق الداكن، الأسود والأبيض بطول يبلغ 3.5 أمتار وعرض يبلغ 7.8 أمتار وهي معروضة في متحف مركز الملكة صوفيا الوطني للفنون في مدريد.