لوحة امرأة الساعة لبيكاسو فى مزاد سوثبى قريبا وتوقعات بحصدها 120 مليون يورو

لوحة امرأة الساعة لبيكاسو فى مزاد سوثبى قريبا وتوقعات بحصدها 120 مليون يورو
التاريخ
9/15/2023 4:25:03 AM
(MENAFN- Youm7) ستعرض لوحة "امرأة الساعة" للفنان الإسباني بابلو بيكاسو للبيع في مزاد سوثبى في نيويورك، ويتوقع أن تحقق من خلاله سعراً لا يقل عن 120 مليون دولار.
اللوحة التي تعود إلى عام 1932 تصور عشيقة بيكاسو ماري تيريز والتر مرتدية ساعة وستباع اللوحة كجزء من فعاليات المزاد الذي يقام في نوفمبر المقبل، ويستمر ليومين، تعرض من خلاله للبيع المجموعة المرموقة لجامعة الفن الأمريكية إميلي فيشر لانداو، تضم أعمالاً أيضاً لجاسبر جونز وويليم دي كونينج ومارك روثكو وآندي وارهول وفقا ليورو نيوز.
وكان متحف الملكة صوفيا في مدريد رفع الحظر المفروض على التقاط صور لوحة جرنيكا الشهيرة للفنان الأسباني الشهير
بابلو بيكاسو
وتم نقل العمل الفني من متحف الفن الحديث في نيويورك إلى إسبانيا في عام 1981، ومنذ ذلك الحين اجتذب ملايين الزوار.
وتعد لوحة جرنيكا من أشهر جداريات الفنان بابلو بيكاسو وقد استوحاها من قصف جرنيكا، حين قامت طائرة حربية ألمانية وإيطالية مساندة لقوات القوميين الإسبان بقصف المدينة في 26 أبريل 1937 بغرض الترويع خلال الحرب الأهلية الإسبانية
وكانت حكومة الجمهورية الإسبانية الثانية (1931-1939) قد كلفت بابلو بيكاسو بابداع لوحة جدارية لتعرض في الجناح الإسباني في المعرض الدولي للتقنيات والفنون في الحياة المعاصرة الذي أقيم في باريس عام 1937. وكان بيكاسو قد انتهى من اللوحة في يونيو 1937.
جرنيكا تعرض مأساة الحرب والمعاناة التي تسببها للأفراد، وقد صارت معلماً أثرياً، لتصبح مذكراً دائماً بمآسي الحروب، إضافة لاعتبارها رمزا مضاداً للحرب وتجسيداً للسلام وبعد الانتهاء منها طافت اللوحة في جولة عالمية موجزة العالم لتصبح من اللوحات الأكثر شهرة كما أن جولتها تلك ساهمت في لفت أنظار العالم للحرب الأهلية الإسبانية.
اللوحة تمت بأسلوب التصوير الزيتي تتكون من الألوان الأزرق الداكن، الأسود والأبيض بطول يبلغ 3.5 أمتار وعرض يبلغ 7.8 أمتار وهي معروضة في متحف مركز الملكة صوفيا الوطني للفنون في مدريد.
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