ذكرى ميلاد أجاثا كريستى.. لماذا اختفت 11 يوما عن أعين الناس؟

نشأت كريستى وتعلمت فى أشفيلد وبدأت فى تأليف القصص عندما كانت طفلة، قامت والدتها وشقيقتها الكبرى مادج أيضًا بتأليف القصص عن حكايات مثيرة.

تزوجت أجاثا من العقيد أرشيبالد كريستى عام 1914، قبل الحرب العالمية الأولى، وأنجبت منه ابنة واحدة، بينما كان زوجها خارج القتال في الحرب العالمية الأولى، عملت كريستى كمساعدة فى صيدلية، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

بدأت فى الكتابة بناءً على طلب من أختها وأنتجت روايتها الغامضة الأولى، القضية الغامضة في ستايلز (1920)، والتي شارك فيها المحقق البلجيكي هيركيول بوارو، الذي ظهر في 25 رواية أخرى خلال ربع القرن التالي، لاقت الرواية نجاحًا متواضعًا، وواصلت الكتابة غير أن التحول جرى حين أصبحت رواية مقتل روجر أكرويد (1926) من أكثر الكتب مبيعًا، وتمتعت بنجاح هائل لبقية حياتها.

في هذا الوقت تقريبًا دخلت كريستي في فترة من الاضطراب العاطفي بعد وفاة والدتها وطلاقها من زوجها الأول، اختفت لمدة 11 يومًا، وظهرت في النهاية في منتجع صحي، وقد حظي اختفاؤها بتغطية إعلامية كبيرة، وتلا ذلك بحث حكومي مكلف، وقد تعرضت لانتقادات لاحقًا لعدم الكشف عن مكان وجودها في وقت سابق.

في عام 1930، تزوجت من عالم الآثار السير ماكس مالوان ورافقته في رحلات استكشافية إلى الشرق الأوسط، والتي أصبحت مسرحًا للعديد من رواياتها.

ابتكرت شخصية الآنسة ماربل، واحدة من أكثر المحققين المحبوبين لديها، في عام 1930، وإجمالاً، كتبت كريستي حوالي 80 رواية، و30 مجموعة قصصية، و15 مسرحية، بالإضافة إلى ست روايات رومانسية تحت الاسم المستعار ماري ويستماكوت، حصلت على لقب فارس عام 1971 وتوفيت عام 1976، وبعد عام واحد فقط من وفاتها، لاقت رواية الستار: قضية هيركيول بوارو الأخيرة،

انتشار واسعا تم بيع أكثر من 400 مليون نسخة من كتبها بأكثر من 100 لغة.