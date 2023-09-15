ذكرى ميلاد أجاثا كريستى.. لماذا اختفت 11 يوما عن أعين الناس؟

ذكرى ميلاد أجاثا كريستى.. لماذا اختفت 11 يوما عن أعين الناس؟
التاريخ
9/15/2023 4:25:02 AM
(MENAFN- Youm7) مارى كلاريسا أجاثا ميلر، والتى عرفت فيما بعد باسم أجاثا كريستى ، ولدت فى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 1890 فى توركواى، ديفون، إنجلترا.
نشأت كريستى وتعلمت فى أشفيلد وبدأت فى تأليف القصص عندما كانت طفلة، قامت والدتها وشقيقتها الكبرى مادج أيضًا بتأليف القصص عن حكايات مثيرة.
تزوجت أجاثا من العقيد أرشيبالد كريستى عام 1914، قبل الحرب العالمية الأولى، وأنجبت منه ابنة واحدة، بينما كان زوجها خارج القتال في الحرب العالمية الأولى، عملت كريستى كمساعدة فى صيدلية، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
بدأت فى الكتابة بناءً على طلب من أختها وأنتجت روايتها الغامضة الأولى، القضية الغامضة في ستايلز (1920)، والتي شارك فيها المحقق البلجيكي هيركيول بوارو، الذي ظهر في 25 رواية أخرى خلال ربع القرن التالي، لاقت الرواية نجاحًا متواضعًا، وواصلت الكتابة غير أن التحول جرى حين أصبحت رواية مقتل روجر أكرويد (1926) من أكثر الكتب مبيعًا، وتمتعت بنجاح هائل لبقية حياتها.
في هذا الوقت تقريبًا دخلت كريستي في فترة من الاضطراب العاطفي بعد وفاة والدتها وطلاقها من زوجها الأول، اختفت لمدة 11 يومًا، وظهرت في النهاية في منتجع صحي، وقد حظي اختفاؤها بتغطية إعلامية كبيرة، وتلا ذلك بحث حكومي مكلف، وقد تعرضت لانتقادات لاحقًا لعدم الكشف عن مكان وجودها في وقت سابق.
في عام 1930، تزوجت من عالم الآثار السير ماكس مالوان ورافقته في رحلات استكشافية إلى الشرق الأوسط، والتي أصبحت مسرحًا للعديد من رواياتها.
ابتكرت شخصية الآنسة ماربل، واحدة من أكثر المحققين المحبوبين لديها، في عام 1930، وإجمالاً، كتبت كريستي حوالي 80 رواية، و30 مجموعة قصصية، و15 مسرحية، بالإضافة إلى ست روايات رومانسية تحت الاسم المستعار ماري ويستماكوت، حصلت على لقب فارس عام 1971 وتوفيت عام 1976، وبعد عام واحد فقط من وفاتها، لاقت رواية الستار: قضية هيركيول بوارو الأخيرة،
انتشار واسعا تم بيع أكثر من 400 مليون نسخة من كتبها بأكثر من 100 لغة.
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