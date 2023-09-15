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اعرف إيه الفرق بين هواتف آيفون 14 و 15.. أبرز أوجه التشابه والاختلاف

9/15/2023 4:24:59 AM
(MENAFN- Youm7) يتحدث الكثير من المستخدمين حول التشابه بين إصدارى ايفون 14 و15، ولكن الاثنين مختلفين في عدة جوانب رغم الأشياء المشتركة، حيث نرصد لك مواصفات كل من هذه الهواتف، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:



أيفون 14


السعر: 699 دولارًا



الشاشة: 6.1 بوصة



المعالج: شريحة A15 Bionic



الكاميرا الخلفية: 12 ميجابكسل رئيسية (f/1.5)



الكاميرا الأمامية: كاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل (f/1.9)



البطارية: ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو (16 ساعة من البث المباشر)



الوزن: 172 جرام



الألوان: أسود غامق، ضوء النجوم، الأزرق، الأرجواني، الأصفر، الأحمر




أيفون 15




السعر: 799 دولارًا



الشاشة: 6.1 بوصة



المعالج: شريحة A16 Bionic



الكاميرا الخلفية: 48 ميجا بكسل رئيسية (f/1.6)



الكاميرا الأمامية: كاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل



البطارية: ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو (16 ساعة من البث المباشر)



الوزن: 171 جرام



الألوان: الأسود، الأزرق، الأخضر، الأصفر، الوردي











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