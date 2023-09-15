اعرف إيه الفرق بين هواتف آيفون 14 و 15.. أبرز أوجه التشابه والاختلاف

اعرف إيه الفرق بين هواتف آيفون 14 و 15.. أبرز أوجه التشابه والاختلاف
التاريخ
9/15/2023 4:24:59 AM
(MENAFN- Youm7) يتحدث الكثير من المستخدمين حول التشابه بين إصدارى ايفون 14 و15، ولكن الاثنين مختلفين في عدة جوانب رغم الأشياء المشتركة، حيث نرصد لك مواصفات كل من هذه الهواتف، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:
أيفون 14
السعر: 699 دولارًا
الشاشة: 6.1 بوصة
المعالج: شريحة A15 Bionic
الكاميرا الخلفية: 12 ميجابكسل رئيسية (f/1.5)
الكاميرا الأمامية: كاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل (f/1.9)
البطارية: ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو (16 ساعة من البث المباشر)
الوزن: 172 جرام
الألوان: أسود غامق، ضوء النجوم، الأزرق، الأرجواني، الأصفر، الأحمر
أيفون 15
السعر: 799 دولارًا
الشاشة: 6.1 بوصة
المعالج: شريحة A16 Bionic
الكاميرا الخلفية: 48 ميجا بكسل رئيسية (f/1.6)
الكاميرا الأمامية: كاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل
البطارية: ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو (16 ساعة من البث المباشر)
الوزن: 171 جرام
الألوان: الأسود، الأزرق، الأخضر، الأصفر، الوردي
MENAFN15092023000132011024ID1107075483
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.