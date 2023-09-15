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شركات التكنولوجيا تواجه أزمة مع تدريب الذكاء الاصطناعى

9/15/2023 4:24:59 AM
(MENAFN- Youm7) يستثمر عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت بشكل جيد في سباق الذكاء الاصطناعي ، ولتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي تولد إجابات للمطالبات النصية في شكل نصوص وصور، وتقوم هذه الشركات بتوظيف الآلاف من العمال المتعاقدين غير المرئيين "موظفين من الباطن" الذين يقومون بتدريب الخوارزميات وإصلاحها وتحسينها لتقديم المنتج النهائي للمستخدمين النهائيين في ثوانٍ.



وفقا للتقرير فإن هؤلاء "المدربين" يتقاضون أجوراً زهيدة، ويعانون من الإجهاد، ويعملون فوق طاقتهم من جانب الشركات التي استثمرت المليارات في تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.



وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، طلب المشرعون الأمريكيون من شركات التكنولوجيا الكبرى الكشف عن تفاصيل حول "عملهم الوهمي".



يتألف فريق العمل هذا من عمال غير مرئيين يقومون بتسمية البيانات وتقييم الاستجابات، كما أنهم يلعبون دوراً محورياً في تدريب الذكاء الاصطناعي.



وقال المشرعون
بقيادة السيناتور عن ولاية ماساتشوستس إد ماركي، وممثلة واشنطن براميلا جايابال والمرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن في رسالة إلى الرؤساء التنفيذيين لتسع شركات، بما في ذلك أمازون، وألفابت، الشركة الأم لجوجل، وميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت، وآي بي إم: "على الرغم من الطبيعة الأساسية لهذا العمل، إلا أن الملايين من العاملين في مجال البيانات حول العالم يؤدون هذه المهام المجهدة تحت مراقبة مستمرة، بأجور منخفضة وبدون فوائد".



من المتوقع أن يقوم العاملون بفحص الإجابات الخطيرة لروبوتات الدردشة، لكن قد يكون لديهم القليل من الوقت لتقييم سلامة الإجابات، كما أنه غالبًا ما يحصل العاملون في مجال البيانات على قدر ضئيل من التدريب أو الإشراف، مما قد يؤدي إلى التحيز.



كما طلب المشرعون من الشركات الإجابة على أسئلة حول القوى العاملة في مجال البيانات، بما في ذلك قدرتهم على أخذ فترات راحة، أو استئناف الاستئناف، أو الوصول إلى موارد الصحة العقلية بسبب المحتوى المؤلم.



وبصرف النظر عن الشركات المذكورة، تلقت الرسالة أيضًا شركات أخرى تركز على الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI، صانع ChatGPT، وInflection AI، وScale AI، وAnthropic المدعومة من جوجل.



ويدعي التقرير أنه لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، تعتمد الشركات الأمريكية بشكل كبير على الموظفين المتعاقدين من الباطن.



يتواجد هؤلاء العمال إما محليًا أو في الخارج ويتم تعيينهم عبر شركات التوظيف الخارجية وغالباً ما يفتقر هؤلاء الموظفون "الشبح" إلى المزايا المقدمة للموظفين المباشرين في الشركات.



وتعتمد هذه الشركات أيضًا على مثل هذا العمل في مهام أخرى متعبة مثل الإشراف على المحتوى وضمان جودة المنتج.



في يناير، ذكرت مجلة تايم أن شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت دفعت للعاملين في كينيا أقل من دولارين في الساعة لتصفية المحتوى المشكوك فيه من ChatGPT.




ويعتمد منافس Google ChatGPT، Bard، أيضًا على العمالة البشرية ويدعي التقرير أن هؤلاء العمال لم يتلقوا سوى القليل من التدريب وأعباء العمل العالية والأجور المنخفضة.







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