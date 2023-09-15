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تعرف على خطوات استخدام ميزة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية

9/15/2023 4:24:59 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة Appl عن ميزة جديدة تعمل على توسيع وظائف ميزة "Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية" التي تم تقديمها مع سلسلة iPhone 14 للهواتف الذكية العام الماضي، ويطلق عليها اسم "المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية"، وستسمح لمالكي iPhone 14 وiPhone 15 بطلب المساعدة عندما تتعطل سيارتهم وليس لديهم اتصال خلوي.



كشفت شركة Apple عن ميزة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية خلال حدث إطلاقها في سبتمبر أثناء كشف النقاب عن iPhone 15 وiPhone 15 Plus، وأوضحت الشركة أن هذه الميزة مصممة لمساعدة مالكي iPhone الذين تم إغلاقهم خارج سيارتهم أو لديهم مشاكل في السيارة مثل نفاد الوقود أو الشحن، أو ثقب الإطار، في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية الشبكة الخلوية أو الوصول إلى شبكة Wi-Fi.



دخلت الشركة في شراكة مع جمعية السيارات الأمريكية (AAA) لتقديم المساعدة لأصحاب iPhone في الولايات المتحدة، حيث لا يحتاج العملاء إلى الحصول على عضوية AAA وسيتم تفصيل معلومات التسعير على الهاتف الذكي قبل أن ترسل AAA خدمة المساعدة على الطريق، وفقًا لصفحة دعم Apple التي تم نشرها بعد وقت قصير من حدث الإطلاق



لكي تعمل خدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية



1- تقول آبل أنك بحاجة إلى أن تكون في الخارج وأن تتمتع برؤية واضحة للسماء والأفق، على غرار ميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية التي تم تقديمها العام الماضي مع سلسلة هواتف iPhone 14 الذكية.





2- الضغط على زر رسالة جديدة واكتب "Roadside" في حقل العنوان لرؤية خيار المساعدة على الطريق يظهر عندما لا يكون لديك شبكة خلوية أو تغطية Wi-Fi.



3- من خلال اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة وتقديم التفاصيل المطلوبة، يمكنك طلب المساعدة باستخدام ميزة المساعدة على الطريق عبر القمر الصناعي.



في الوقت الحالي، تعمل الميزة فقط في الولايات المتحدة (باستثناء جزر فيرجن الأمريكية)، لكن Apple تنص على أن المسافرين الدوليين في الولايات المتحدة يمكنهم أيضًا استخدام الميزة أثناء وجودهم في البلاد.











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