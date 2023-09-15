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تلسكوب هابل الفضائي يكتشف مجرة عمرها 11 مليار سنة

9/15/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Youm7) استخدم فريق من علماء الفلك تقنية صعبة لاكتشاف مجرة بعيدة المنال عمرها 11 مليار سنة باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، وفقاً لموقع space.



عادة ما يراقب علماء الفلك المجرات باستخدام الضوء الذي تنبعث منه نجومها، حيث تُصدر المجرات موجات ضوئية موجودة عبر الطيف الكهرومغناطيسي بأكمله، وتستطيع التلسكوبات المختلفة مراقبة هذه الأجسام الكونية بأطوال موجية مختلفة من الضوء لتكوين صورة كاملة.



ولكن، عندما تقع مجرة على نفس خط الرؤية مع مصدر آخر للضوء الساطع، أكثر بعدًا، فهناك طريقة أخرى للقيام بهذه الملاحظات المجرية، فعندما يمر الضوء عبر مجرة خلفية نحو مجرة أمامية، على سبيل المثال، فإن الغاز والغبار الموجود في المجرة الأمامية سيمتص بعض الأطوال الموجية للمجرة الخلفية، ولأن العناصر الكيميائية تمتص الضوء عند أطوال موجية محددة، فإن البحث عن فجوات في الضوء الناتج من مصدر الخلفية يمكن أن يخبر علماء الفلك بما مر به هذا الضوء في طريقه إلى التلسكوب.



قال يوهان فينبو، عالم الفلك في مركز Cosmic Dawn، في بيان: "للعثور على المجرات، نبحث أولاً عن النجوم الزائفة ذات اللون الأحمر بشكل خاص، لأن الغبار النجمي يميل إلى امتصاص الضوء الأزرق وليس الأحمر".



اكتشف يوهان وفريقه العديد من المجرات الممتصة من خلال تحليل الضوء الصادر من النجوم الزائفة الحمراء، ولكن بمجرد القيام بذلك، سيواجهون مهمة أكثر صعوبة بكثير: البحث عن الضوء المنبعث من المجرة الماصة نفسها.



وقالت ليز كريستنسن، عضو فريق الاكتشاف وعالمة الفلك في مركز الفجر الكوني، في البيان: "الملامح التي وجدناها في الضوء المفقود تخبرنا شيئا عن الغبار الموجود في المجرة الأمامية، في الواقع، يبدو أن الغبار يشبه الغبار الذي نراه محليًا في مجرة درب التبانة وإحدى المجرات المجاورة لنا".



يعتزم فينبو إعادة زيارة هذه المنطقة من الفضاء باستخدام أدوات أخرى، بما في ذلك التلسكوب البصري الشمالي، للبحث عن أعضاء آخرين في هذه المجموعة المجرية على أمل أن يتمكن من رؤية المجرة الماصة ينبعث منها ضوء خاص بها.







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