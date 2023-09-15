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الإعصار يهدد صاروخ Spacex.. هل سيمنع الطقس إطلاق أقمار الإنترنت؟

9/15/2023 4:24:55 AM
(MENAFN- Youm7) تخطط شركة Space لإطلاق 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت من طراز Starlink إلى المدار اليوم مباشرةً، إذا كان الطقس مناسبًا.



من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون 9 المركبة الفضائية ستارلينك من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، ويمكنك مشاهدته مباشرة عبر حساب SpaceX على X (تويتر سابقًا).



ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن Falcon 9 سينطلق من الأرض في الوقت المحدد، وفقا لموقع space.



قالت شركة SpaceX في منشور على X: "قبل إطلاق Falcon 9 لأقمار Starlink الصناعية، تراقب الفرق إعصار Lee في المحيط الأطلسي، مما قد يؤثر على ظروف عمليات التعافي".



تشير "عمليات الاسترداد" إلى خطة إعادة المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 بأمان إلى الأرض بعد الإطلاق، وهو الأمر الذي ظلت شركة SpaceX تفعله منذ سنوات.



سيهبط المعزز بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع على متن الطائرة بدون طيار SpaceX Just Read the Instructions، والتي ستتمركز في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا، وسيكون هذا هو الإطلاق والهبوط الخامس لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.



وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يتم نشر أقمار Starlink الصناعية الـ 22 من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.



سيكون الإطلاق هو المهمة المدارية رقم 64 لشركة SpaceX لعام 2023، وقد تم تخصيص أكثر من نصف هذه الرحلات لبناء كوكبة Starlink الضخمة التابعة للشركة، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 4700 قمر صناعي عامل.



يؤدي كل إطلاق جديد لشركة SpaceX إلى زيادة الرقم القياسي للشركة في معظم عمليات الإطلاق خلال عام واحد، وتم تحديد الرقم السابق، 61، في عام 2022.







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