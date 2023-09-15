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محامون بلا حدود تطلق حملة لتطوير الإطار القانوني لعمل الجمعيات

9/15/2023 4:23:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






أطلقت منظمة "محامون بلا حدود" الحقوقية، حملة كسب تأييد لتطوير ما أسمته الإطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات ككل، بما في ذلك قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 التي تشرع الحكومة حاليا، من خلال لجنة تضم خبراء ومستقلين بمراجعته، وأوصت بإنشاء "مفوضية مجتمع مدني مستقلة" تعنى بالقطاع الطوعي وعمل المجتمع المدني في البلاد، وإلغاء أي شروط على الجمعيات للتأسيس.
وتتضمن الحملة التي أطلقت عبر المنصات الرقمية المختلفة للمنظمة مؤخرا، مجموعة من التوصيات، في مقدمتها الإسراع بتعديل قانون الجمعيات، ضمن مبادئ أساسية، من أهمها اعتماد أسلوب الإيداع أو الإخطار لتسجيل الجمعيات، واستبعاد فرض العقوبات السالبة للحرية على الجمعيات واتباع نهج التدابير البديلة، وذلك ضمن مشروع تعزيز البيئة القانونية لمؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED.
وأفادت "محامون بلاحدود" في حملتها، بأن 64 % من عينة تم استطلاع آرائهم في دراسة بحثية، أفادوا بأن هناك تعقيدات في الإجراءات الإدارية، وأن الدعم الرسمي المقدم للجمعيات قليل، والرقابة على الجمعيات مشددة، مع التأكيد على ضرورة توحيد المرجعيات الإدارية والمؤسسية الرسمية والخاصة بعمل الجمعيات.
وفيما أكدت المنظمة أن منظومة التحديث السياسية أوصت بضرورة مراجعة قانون الجمعيات، أوصت من جهتها أيضا بضرورة إنشاء "مفوضية مجتمع مدني مستقلة في الأردن" تعنى بالقطاع الطوعي وعمل المجتمع المدني، وفق ضوابط تضمن مشاركة الجمعيات بكل قطاعاتها.
ورأت أن آلية "التمويل الأجنبي" مقيّدة لحق الجمعيات في الحصول على الدعم، وتتسم بالبيروقراطية، وأوصت أيضا بضرورة إدراج نص بمجانية "التقاضي" للجمعيات، وبناء خطة وطنية للشراكة مع المؤسسات في المجتمع المدني، وحوكمة العلاقة مع الجهات الرسمية.
وتضمنت الحملة أيضا، الدعوة إلى إطلاق مشاورات وطنية شاملة وعامة حول تعديلات قانون الجمعيات، والبناء على المعايير الدولية والدستورية، وأن تتضمن التعديلات ضمان حق الجمعيات في تلقي الدعم الداخلي والخارجي، مع تحديد ضوابط الإفصاح والشفافية، وأن يتاح بموجب القانون للجمعيات تنظيم نشاطات وفعاليات دون أي قيود بيروقراطية.



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