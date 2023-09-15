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وزير بريطاني: الأردن صوت للاعتدال والاستقرار في المنطقة

9/15/2023 4:22:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في إطار زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، استكمل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الخميس، لقاءاته في العاصمة البريطانية لندن، والتي استهلها بلقاء وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحكومة البريطانية اللورد طارق أحمد في مقر وزارة الخارجية البريطانية.
وخلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس وأعضاء الوفد البرلماني النواب: خالد أبو حسان وغازي الذنيبات ودينا البشير وهايل عياش، أكد الصفدي محورية القضية الفلسطينية وأهمية الوصول إلى سلام عادل وشامل يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما بحث الصفدي واللورد أحمد العلاقات الثنائية بين البلدين التي تحظى برعاية حكيمة من قيادتي البلدين، ودخلت مئويتها الثانية مستندة على إرث تاريخي متين.
من جهته، ثمن اللورد أحمد جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الأردن صوت للاعتدال والاستقرار في المنطقة.
ووضع الصفدي اللورد أحمد بصورة مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، وعزم المملكة بتوجيه ملكي سامي المضي قُدما بهذه المسارات، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، مؤكدا أن المرأة والشباب هما ركيزتان أساسيتان في مسيرة الإصلاح السياسي.
وكانت جهود المملكة المستهدفة مواجهة تهريب المخدرات من الحدود الشمالية حاضرة في لقاء الصفدي واللورد أحمد، مؤكدا الصفدي أن المملكة مستمرة في مواجهة هذا التحدي.
كما أشار الصفدي إلى التراجع الحاد والخطير في دعم اللاجئين السوريين، وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مؤكدا أن تقديم العون للاجئين مسؤولية دولية لا ينبغي أن تتحملها الدول المستضيفة وحدها.
كما التقى الصفدي رئيس مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية النائب ريتشارد غراهام، في سياق التعاون القائم بين المؤسسة ومجلس النواب، ولاستكشاف فرص التعاون المستقبلية الممكنة، حيث تم الاتفاق على استضافة المؤسسة في الأردن واستكمال بحث فرص التعاون المستقبلي.
كما أقام مجلس السفراء العرب في لندن مأدبة غداء على شرف الصفدي والوفد المرافق، ما وفر فرصة لاستعراض آليات العمل العربي المشترك، وسبل تعزيزه عبر مجالس السفراء في الخارج.
وخلال اللقاء، ثمن الصفدي جهود المجلس في لندن وما يوليه من اهتمام بالغ للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما التقى الصفدي والوفد المرافق في مقر السفارة الأردنية في لندن بالجالية الأردنية في لندن، مؤكدا لهم أن خدمتهم والإطلاع باحتياجاتهم أولوية، مُثمناً عالياً الجهود التي تقوم بها السفارة بهذا الصدد.



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