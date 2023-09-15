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مشاهد الرعب تعود إلى شواطئ مصر من جديد

9/15/2023 4:22:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرضت سيدة مصرية لهجوم سمكة قرش من النوع المفترس اليوم بمدينة دهب على شاطئ اللاجونا.

وأوضحت التفاصيل أن السيدة زينب أحمد محمد عبد القادر، البالغة من العمر 34 عامًا، لهجوم مروع من قبل قرش مفترس أثناء زيارتها لمدينة دهب بصحبة زوجها. خلال إقامتهما بأحد الفنادق التي تطل على اللجونة بدهب.

وفجأة وفي لحظة مروعة تحولت إجازة هذه الزوجة والأم اللطيفة إلى كابوس، حيث افترس قرش ذراعها اليسرى بالكامل.

وتم نقلها على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة.

وعلق أحد الغطاسين بمدينة دهب بأنه كان موجودًا وقت ارتكاب الواقعة، وكان بصحبة أسرته بشاطئ اللاجونا، وقبل لحظات من هجوم القرش خرج من المياه هو وأسرته، وعقب تغيير ملابسه فوجئ بالحادث، وأشار إلى أن الحادث كان بشعًا.

بينما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ قرار بغلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة بعد هجوم سمكة قرش، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وبمتابعة حالة المواطنة المصابة، أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية، ويتم متابعة حالتها الصحية أولا بأول.

كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية الواجبة. وكالات



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