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واشنطن: سنرد على طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين

9/15/2023 4:22:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نددت الولايات المتحدة، مساء الخميس، بقرار "غير مبرر" لموسكو قضى بطرد اثنين من دبلوماسييها يعملان في العاصمة الروسية، متعهدة "الرد" في الوقت المناسب، بحسب واشنطن بوست .
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر للصحافيين، أن "هذا الطرد غير المبرر لطاقمنا الدبلوماسي لا أساس له على الإطلاق".
وأضاف ميلر، "نأسف لسلوك روسيا هذا المسار ويمكنكم أن تتوقعوا بالتأكيد أننا سنرد على هذه الإجراءات في الشكل المناسب".
وأعلنت روسيا الخميس طرد دبلوماسيين أميركيين متهمين بأنهما كانا عميلي "اتصال" لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام ويشتبه في أنه نقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.
واعتبرت الخارجية الروسية أن هناك "شخصين غير مرغوب فيهما" هما السكرتيران الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين.



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