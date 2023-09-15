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نفعل الكثير منها.. أخطاء تؤدي لـشيخوخة البشرة

9/15/2023 4:22:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تشكل العادات اليومية الخاطئة حالة من الخطر على شباب البشرة وتؤدي إلى ظهور التجاعيد على الوجه بمرور الوقت.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، شارك طبيب الجلدية ديف باتيل، بعض من هذه الحالات التي يجب الابتعاد عنها:
الاستحمام بالماء شديد السخونة

لا شيء أكثر راحة من الاستحمام بالماء الساخن في نهاية اليوم أو عندما يكون الطقس باردا، إلا أن ذلك سيدمر البشرة على المدى الطويل.

الماء الساخن يمكن أن يسبب التهابا في سطح الجلد، مما يؤدي إلى فقدان الرطوبة، وبالتالي ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل مبالغ فيه.
ماء الاستحمام يجب أن يكون فاترا لضمان عدم تجريد البشرة من الزيوت الضرورية للحفاظ على نعومتها.

الإفراط في التطهير
من المهم بالتأكيد غسل المكياج وكريم الشمس والأوساخ عن الوجه في نهاية اليوم.
لكن التنظيف أكثر من مرتين في اليوم يقضي على الزيوت التي تبقي البشرة رطبة ونضرة.

تجنب التنظيف أكثر من مرتين في اليوم واستخدام الماء الفاتر.

النظارات الشمسية
تلعب دورا في حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية.
إن عدم ارتدائها في يوم مشمس يمكن أن يؤدي في الواقع إلى ظهور التجاعيد والبقع وفقدان مرونة الجلد بمرور الوقت.
بالإضافة للنظارات الشمسية يجب الحرص على تطبيق الكريمات الواقية من الشمس واستخدام القبعات واسعة الحوف في الأيام المشمسة.

التحديق في الهاتف
قضاء وقت طويل على شاشات الهواتف، مع انحناء رؤوسنا للأسفل وإمالة أعناقنا للأمام، يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة تعرف باسم "الرقبة التقنية".

بالإضافة إلى التسبب في إجهاد العضلات وهياكل الأنسجة في العمود الفقري العنقي، فإن الانحناء المستمر للرقبة يمكن أن يتسبب في تجعد الجلد وطيه بشكل متكرر.

بمرور الوقت، قد تصبح هذه التجاعيد أكثر وضوحا ويمكن أن تتطور إلى تجاعيد دائمة.

النوم على الجنب
من المحتمل أن يكون وجهك مضغوطاً على الوسادة، مما قد يساهم في ترهل الجلد.

بما أننا نقضي ثلث حياتنا نائمين، يمكن لهذه الوضعية أن تتسبب بالتجاعيد مع مرور الوقت.

درب نفسك على النوم على ظهرك واستخدام وسادة من الحرير أو الساتان إذا استطعت، لتقليل الاحتكاك.



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