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عطاء حكومي لصيانة ساحات مديرية الصناعة والتجارة في معان

9/15/2023 4:21:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء صيانة وتأهيل ساحات مديرية الصناعة والتجارة والتموين في معان.

ودعت الوزارة، من "يرغب الاشتراك من الشركات المصنفة درجة خامسة طرق أو خامسة أبنية أو خامسة صيانة" إلى "مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخه من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (50) ديناراً غير مستردة".

وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد في الأول من تشرين الأول المقبل.

واشترطت الوزارة إحضار وثائق عند الشراء، تتضمن "صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن شهادة التصنيف المطلوبة". (المملكة)



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