عطاء حكومي لصيانة ساحات مديرية الصناعة والتجارة في معان
التاريخ
9/15/2023 4:21:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء صيانة وتأهيل ساحات مديرية الصناعة والتجارة والتموين في معان.
ودعت الوزارة، من "يرغب الاشتراك من الشركات المصنفة درجة خامسة طرق أو خامسة أبنية أو خامسة صيانة" إلى "مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخه من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (50) ديناراً غير مستردة".
وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد في الأول من تشرين الأول المقبل.
واشترطت الوزارة إحضار وثائق عند الشراء، تتضمن "صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن شهادة التصنيف المطلوبة". (المملكة)
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