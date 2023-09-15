شركتا Paysend وvisa يعززان تعاونهما الاستراتيجي للمساعدة في تسريع وتيرة التحويلات النقدية على مستوى العالم

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Paysend، الشركة صاحبة الرؤية المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة، وشركة Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعاون استراتيجي يُمكّن عملاء Paysend على مستوى العالم من إرسال الأموال في الوقت الفعلي1 إلى بطاقات Vالمؤهَّلة عبر 170 بلدًا ومنطقة2.
يتمثل الغرض من الشراكة التي تمتد إلى خمس سنوات إلى إحداث ثورة في التحويلات المالية الدولية من خلال VDirect، وهي شبكة تحويل الأموال في الوقت الفعلي من Vوتستند إلى التعاون الأولي بين الشركتين الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2022 مما يُمكِّن عملاء Paysend في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من إرسال الأموال دوليًا ومحليًا إلى بطاقات Vالمؤهَّلة. يستند هذا الإعلان أيضًا على العلاقة الحالية التي تربط بين Paysend وCurencycloud - وهي جزء من حلول Vعبر الحدود - التي تهدف إلى تقديم نهج مُصمَّم خصيصًا باستخدام أحدث الأسعار الديناميكية والتنافسية في السوق على مسارات حركة الأموال من VDirect.
تهدف شركة Paysend إلى رأب الفجوة للبلدان التي تعاني من نقص الخدمات في البنى الأساسية المصرفية القديمة من خلال الاستفادة من قوة شبكات البطاقات بدلاً من قنوات تحويل الأموال التقليدية، مما يوفِّر مزايا جديرة بالملاحظة من حيث التكلفة وسرعة الخدمة.
وصرَّح Ruben Salazar، الرئيس العالمي لشركة VDirect قائلاً: "نحن في Vندرك أهمية بناء شبكة فعَّالة وآمنة لنقل الأموال لدعم شركائنا". "من خلال تعاوننا الموسَّع مع شركة Paysend، تتضافر جهودنا سويًا لتعزيز حركة الأموال المحلية وعبر الحدود من خلال إمكانيات الدفع المبتكرة وخدمات القيمة المضافة المُقدَّمة من خلال VDirect."
تقدِّم شركة Paysend خدمات فريدة من نوعها من شأنها أن تُسهِّل التحويلات السلسة والفعَّالة من حيث التكلفة من بطاقة إلى بطاقة من خلال الشراكات مع مصدري البطاقات الرئيسيين، مما يتيح التحويلات السريعة بينهم وإنشاء شبكة دفع عالمية. تدشن الشراكة مع Vحقبة جديدة من التحويلات المالية الدولية، مدفوعة بالابتكار والبساطة وإمكانية الوصول حيث تطلق العنان لابتكار طرق دفع جديدة، مما يتيح الدفع لبطاقات Vالمؤهَّلة حول العالم من خلال تطبيق Paysend.
وأعرب Abdul Abdulkerimov، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة Paysend، عن سعادته بهذه الشراكة التي ستُحدِّث ثورة هائلة في القطاع، قائلاً: "مهمتنا في Paysend في غاية البساطة ألا وهي تقديم أبسط خدمة تحويل أموال في العالم. وبتضافر الجهود والتعاون مع Visa، نحن في وضع جيد يُمكِّنا من توفير تجربة تحويل أموال آمنة واقتصادية وخالية من المتاعب لملايين الأفراد الذين يواجهون حاليًا مشاكل في استخدام الخدمات المصرفية التقليدية."
ويضمن التعاون الاستراتيجي مع Vاستمرار Paysend في استلهام روح الابتكار وإعادة تعريف مشهد تحويل الأموال العالمي خارج حدود المملكة المتحدة من خلال توفير تحويلات مالية آمنة ومريحة وبأسعار في متناول الجميع. وكجزء من الاتفاقية المبرمة، ستضطلع الشركتان في مبادرات تسويقية مشتركة لدعم وتسريع نمو المدفوعات السريعة والسلسة لبطاقات Vالمؤهَّلة في الممرات الرئيسية، بما في ذلك الممر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية. ويُشكِّل هذا واحدًا من أكبر استثمارات التسويق الشريكة لشركة Vمن هذا النوع حتى الآن، مما يعكس حجم التفاؤل بقدرة Paysend على المساعدة في تشكيل مستقبل حركة الأموال من خلال تكنولوجيا البطاقات الخاصة بها. تعتمد مبادرة التسويق المشتركة على الإعلان الأخير عن الشراكة الإعلامية لشركة Paysend مع شركة Televisa-Univision في الولايات المتحدة الأمريكية.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول الوضع الحالي للتحويلات الرقمية، والحكايات وراء هذه المدفوعات التي تتم بين الأفراد عبر الحدود والدور الذي يمكن أن تلعبه VDirect في تبسيط حركة الأموال العالمية، يُرجى زيارة: Money Travels: تقرير اعتماد التحويلات الرقمية (visa.com) لعام 202
معلومات عن شركة Paysend
Paysend هو نظام دفع عالمي متكامل ومتطور، يُمكِّن المستهلكين والشركات من الدفع وإرسال الأموال عبر الإنترنت في أي مكان وبأي طريقة وبأي عملة.
يقع مقر شركة Paysend في المملكة المتحدة ويمتد تأثيرها إلى العديد من البقاع حول العالم، وقد تم إنشاؤها في أبريل 2017 بمهمة واضحة تتمثل في تغيير كيفية نقل الأموال حول العالم. تدعم Paysend حاليًا إمكانية التشغيل عبر الشبكات عالميًا عبر Mastercard وVوChina UnionPay وأنظمة ACH المحلية وأنظمة الدفع، مما يوفر أكثر من 40 طريقة دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر الإنترنت.
يمكن لشركة Paysend إرسال أموال إلى أكثر من 170 بلدًا حول العالم وقد اجتذبت أكثر من ستة ملايين مستهلك إلى منصتها. وباعتبارها منصة عالمية للدفع الشامل، تمتلك Paysend شبكة عالمية من البنوك وأنظمة الدفع الدولية والمحلية وأبرمت شراكات مع شبكات البطاقات الدولية الكبرى VوMastercard وChina Union Pay كأعضاء رئيسيين ومعالجين معتمدين.
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معلومات عن شركة Visa
VInc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي الشركة الرائدة في المدفوعات الرقمية. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. توفر شبكة المعالجة العالمية المتقدمة الخاصة بنا، VisaNet، مدفوعات آمنة وموثوقًا بها في جميع أنحاء العالم، وهي قادرة على التعامل مع أكثر من 65000 رسالة معاملة في الثانية. يُعدُّ تركيز الشركة المستمر على الابتكار حافزًا للنمو السريع للتجارة الرقمية على أي جهاز للجميع وفي كل مكان. وفي ظل تحوُّل العالم من البُعد التناظري إلى الرقمي، تُطبّق Vعلامتنا التجارية ومنتجاتنا وموظفينا وشبكتنا ونطاقنا لإعادة تشكيل مستقبل التجارة. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة "حول Visa" وvisa.com/blog و@VisaNews.
1 يعتمد توفُّر الأموال الفعلي على المؤسسة المالية والمنطقة المتلقية
2 يختلف التوفُّر حسب السوق. يُرجى الرجوع إلى ممثل Vالخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى التوفُّر.
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