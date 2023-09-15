شركتا Paysend وvisa يعززان تعاونهما الاستراتيجي للمساعدة في تسريع وتيرة التحويلات النقدية على مستوى العالم

يتمثل الغرض من الشراكة التي تمتد إلى خمس سنوات إلى إحداث ثورة في التحويلات المالية الدولية من خلال VDirect، وهي شبكة تحويل الأموال في الوقت الفعلي من Vوتستند إلى التعاون الأولي بين الشركتين الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2022 مما يُمكِّن عملاء Paysend في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من إرسال الأموال دوليًا ومحليًا إلى بطاقات Vالمؤهَّلة. يستند هذا الإعلان أيضًا على العلاقة الحالية التي تربط بين Paysend وCurencycloud - وهي جزء من حلول Vعبر الحدود - التي تهدف إلى تقديم نهج مُصمَّم خصيصًا باستخدام أحدث الأسعار الديناميكية والتنافسية في السوق على مسارات حركة الأموال من VDirect.

تهدف شركة Paysend إلى رأب الفجوة للبلدان التي تعاني من نقص الخدمات في البنى الأساسية المصرفية القديمة من خلال الاستفادة من قوة شبكات البطاقات بدلاً من قنوات تحويل الأموال التقليدية، مما يوفِّر مزايا جديرة بالملاحظة من حيث التكلفة وسرعة الخدمة.

وصرَّح Ruben Salazar، الرئيس العالمي لشركة VDirect قائلاً: "نحن في Vندرك أهمية بناء شبكة فعَّالة وآمنة لنقل الأموال لدعم شركائنا". "من خلال تعاوننا الموسَّع مع شركة Paysend، تتضافر جهودنا سويًا لتعزيز حركة الأموال المحلية وعبر الحدود من خلال إمكانيات الدفع المبتكرة وخدمات القيمة المضافة المُقدَّمة من خلال VDirect."

تقدِّم شركة Paysend خدمات فريدة من نوعها من شأنها أن تُسهِّل التحويلات السلسة والفعَّالة من حيث التكلفة من بطاقة إلى بطاقة من خلال الشراكات مع مصدري البطاقات الرئيسيين، مما يتيح التحويلات السريعة بينهم وإنشاء شبكة دفع عالمية. تدشن الشراكة مع Vحقبة جديدة من التحويلات المالية الدولية، مدفوعة بالابتكار والبساطة وإمكانية الوصول حيث تطلق العنان لابتكار طرق دفع جديدة، مما يتيح الدفع لبطاقات Vالمؤهَّلة حول العالم من خلال تطبيق Paysend.

وأعرب Abdul Abdulkerimov، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة Paysend، عن سعادته بهذه الشراكة التي ستُحدِّث ثورة هائلة في القطاع، قائلاً: "مهمتنا في Paysend في غاية البساطة ألا وهي تقديم أبسط خدمة تحويل أموال في العالم. وبتضافر الجهود والتعاون مع Visa، نحن في وضع جيد يُمكِّنا من توفير تجربة تحويل أموال آمنة واقتصادية وخالية من المتاعب لملايين الأفراد الذين يواجهون حاليًا مشاكل في استخدام الخدمات المصرفية التقليدية."

ويضمن التعاون الاستراتيجي مع Vاستمرار Paysend في استلهام روح الابتكار وإعادة تعريف مشهد تحويل الأموال العالمي خارج حدود المملكة المتحدة من خلال توفير تحويلات مالية آمنة ومريحة وبأسعار في متناول الجميع. وكجزء من الاتفاقية المبرمة، ستضطلع الشركتان في مبادرات تسويقية مشتركة لدعم وتسريع نمو المدفوعات السريعة والسلسة لبطاقات Vالمؤهَّلة في الممرات الرئيسية، بما في ذلك الممر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية. ويُشكِّل هذا واحدًا من أكبر استثمارات التسويق الشريكة لشركة Vمن هذا النوع حتى الآن، مما يعكس حجم التفاؤل بقدرة Paysend على المساعدة في تشكيل مستقبل حركة الأموال من خلال تكنولوجيا البطاقات الخاصة بها. تعتمد مبادرة التسويق المشتركة على الإعلان الأخير عن الشراكة الإعلامية لشركة Paysend مع شركة Televisa-Univision في الولايات المتحدة الأمريكية.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول الوضع الحالي للتحويلات الرقمية، والحكايات وراء هذه المدفوعات التي تتم بين الأفراد عبر الحدود والدور الذي يمكن أن تلعبه VDirect في تبسيط حركة الأموال العالمية، يُرجى زيارة: Money Travels: تقرير اعتماد التحويلات الرقمية (visa.com) لعام 202

معلومات عن شركة Paysend

Paysend هو نظام دفع عالمي متكامل ومتطور، يُمكِّن المستهلكين والشركات من الدفع وإرسال الأموال عبر الإنترنت في أي مكان وبأي طريقة وبأي عملة.

يقع مقر شركة Paysend في المملكة المتحدة ويمتد تأثيرها إلى العديد من البقاع حول العالم، وقد تم إنشاؤها في أبريل 2017 بمهمة واضحة تتمثل في تغيير كيفية نقل الأموال حول العالم. تدعم Paysend حاليًا إمكانية التشغيل عبر الشبكات عالميًا عبر Mastercard وVوChina UnionPay وأنظمة ACH المحلية وأنظمة الدفع، مما يوفر أكثر من 40 طريقة دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر الإنترنت.

يمكن لشركة Paysend إرسال أموال إلى أكثر من 170 بلدًا حول العالم وقد اجتذبت أكثر من ستة ملايين مستهلك إلى منصتها. وباعتبارها منصة عالمية للدفع الشامل، تمتلك Paysend شبكة عالمية من البنوك وأنظمة الدفع الدولية والمحلية وأبرمت شراكات مع شبكات البطاقات الدولية الكبرى VوMastercard وChina Union Pay كأعضاء رئيسيين ومعالجين معتمدين.

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معلومات عن شركة Visa

VInc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي الشركة الرائدة في المدفوعات الرقمية. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. توفر شبكة المعالجة العالمية المتقدمة الخاصة بنا، VisaNet، مدفوعات آمنة وموثوقًا بها في جميع أنحاء العالم، وهي قادرة على التعامل مع أكثر من 65000 رسالة معاملة في الثانية. يُعدُّ تركيز الشركة المستمر على الابتكار حافزًا للنمو السريع للتجارة الرقمية على أي جهاز للجميع وفي كل مكان. وفي ظل تحوُّل العالم من البُعد التناظري إلى الرقمي، تُطبّق Vعلامتنا التجارية ومنتجاتنا وموظفينا وشبكتنا ونطاقنا لإعادة تشكيل مستقبل التجارة. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة "حول Visa" وvisa.com/blog و@VisaNews.

1 يعتمد توفُّر الأموال الفعلي على المؤسسة المالية والمنطقة المتلقية

2 يختلف التوفُّر حسب السوق. يُرجى الرجوع إلى ممثل Vالخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى التوفُّر.

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