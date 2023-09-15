شركة Sagemcom تكشف عن Video Soundboxtm الذي يعمل ببرنامج Rdk في المؤتمر الدولي للبث

شركة Sagemcom تكشف عن Video Soundboxtm الذي يعمل ببرنامج Rdk في المؤتمر الدولي للبث
التاريخ
9/15/2023 4:17:52 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Sage، الرائدة عالميًا في حلول الفيديو والصوت والنطاق الترددي العريض للمشغلين، أعلنت اليوم أن أحدث إصداراتها من Video SoundboxTM المبتكر لديها يعمل ببرنامج RDK مفتوح المصدر.
RDK حل برمجي مفتوح المصدر منشور على أكثر من 100 مليون جهاز في أنحاء العالم ويعمل على التوحيد القياسي للوظائف الأساسية والقياس عن بُعد، والذين يتم استخدامهم في النطاق الترددي العريض والفيديو والأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء. أعلنت شركة Sageالعام الماضي أنها أصبحت عضوًا في المجلس الاستشاري التقني المرموق لبرنامج RDK وأعلنت عن التزامها بدمج برمجيات RDK في أنحاء محفظتها الكاملة من أجهزة النطاق الترددي العريض في مقر المستهلك (PON وFTTH وDOCSIS وDSL و5G). كما أن شركة Sageتتبنى برنامج RDK في منتجات الفيديو، بما في ذلك Video Soundbox، وهو محور شامل للترفيه الصوتي/المصور، مع دمج السماعات ومكبر الصوت، وهو معتمد من Dolby Atmos وDolby Vision مع صوت قوي وطبيعي وأصلي تم تحسينه بواسطة Bang & Olufsen.
قال Olivier Taravel، الرئيس التنفيذي الأول للفيديو في وحدة أعمال حلول الصوت/الفيديو في شركة Sage"مع التغير المستمر في سوق الترفيه المنزلي، تبحث الشركة دائمًا عن طرق لجلب منتجات مبتكرة وعالية الجودة إلى عملائها بأفضل الطرق الممكنة. يُعتبر التزامنا تجاه برنامج RDK أمرًا أساسيًا في خرائط طريق منتجاتنا ويسرنا أن نقدم Video Soundbox كأحدث منتج متاح لمشغلي برنامج RDK في أنحاء العالم. كما أننا على ثقة أن Video Soundbox منتج متميز فعلاً يمكن أن يساعد المشغلين على زيادة رضا العملاء بدرجته الترويجية الصافية المرتفعة وتقليله للاضطراب".
قال Jason Briggs، رئيس RDK ومديره العام "تظل شركة Sageفي طليعة تحديث المنتجات والخدمات لمزودي خدمات التلفاز والنطاق الترددي الواسع بالدفع اليوم. ويشرفنا وجودها كعضو في مجلس RDK الاستشاري التقني، ويسرنا بشكل خاص أن نراها تتبنى برنامج RDK في جهاز مبتكر مثل جهازهم Video Soundbox".
جهاز Video Soundbox
سواء كنت تشاهد فيلمًا أو تبث موسيقى أو تستمتع فقط ببعض الأصوات في الخلفية، يقدم جهاز Video Soundbox تجربة صوتية يمكن أن تغمر المستهلكين في محتواهم المفضل وتضفي عليه حيوية. جهاز Video Soundbox معتمد من Dolby Atmos وDolby Vision، ما يعني أنه يستطيع تقديم صوت ثري يغمر المكان وصور فائقة الوضوح بدقة 4K HDR. يجعله هذا الاختيار المثالي لتجهيز سينما منزلية لأنه يتيح للمشاهدين تجربة عمق المحتوى الحديث ووضوحه بشكل كامل.
يقدم جهاز Video Soundbox أيضًا إمكانية التحكم بعيد المجال في الصوت وخدمات المساعدة الصوتية من خلال ميكروفوناته المدمجة. يجعله هذا سهل الاستخدام ومريحًا في سيناريوهات المستخدمين المتعددين واللغات المتعددة. مع جهاز Video Soundbox، يستطيع المستهلكون تغيير مستوى الصوت أو تبديل القنوات أو تشغيل قائمة أعمالهم المفضلة بمجرد نطق أمر ما.
من أهم الأسباب التي تدفع المشغلين إلى التفكير في نشر جهاز Video Soundbox هو درجته الترويجية الصافية (NPS) العالية. يقيس هذا المقياس رضا العميل وولاءه، ويظهر باستمرار لدى جهاز Video Soundbox أن المستهلكين راضون بشدة، ما يجعله أداة رائعة للحفاظ على العملاء بالنسبة إلى المشغلين.
للاطلاع على مزيد من المعلومات عن حلول الصوت/الفيديو:
يمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن شركة RDK على الموقع .
نبذة عن شركة Sage
بفضل الحلول المبتكرة التي تم تصميمها وبناؤها بواسطة كوادرنا، تقدم الشركة الوصول إلى إنترنت النطاق الترددي العريض والترفيه والإمداد المُدار بالطاقة إلى أكبر عدد في كل أنحاء العالم.
باعتبار Sage"شركة تركز على المهام" منذ يناير 2022، فإنها تحرص على الاستدامة في التصميم والإنشاء والاستخدام لهذه الحلول، وتنفذ الالتزامات تجاه البيئة والمجتمع والمعروفة والمعلنة لدى كل موظفينا وشركائنا وأصحاب المصلحة لدينا. شركة Sageرائدة عالميًا في منتجات النطاق الترددي الواسع وحلوله ورائدة على مستوى أوروبا في القياس الذكي.
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