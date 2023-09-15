شركة Sagemcom تكشف عن Video Soundboxtm الذي يعمل ببرنامج Rdk في المؤتمر الدولي للبث

RDK حل برمجي مفتوح المصدر منشور على أكثر من 100 مليون جهاز في أنحاء العالم ويعمل على التوحيد القياسي للوظائف الأساسية والقياس عن بُعد، والذين يتم استخدامهم في النطاق الترددي العريض والفيديو والأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء. أعلنت شركة Sageالعام الماضي أنها أصبحت عضوًا في المجلس الاستشاري التقني المرموق لبرنامج RDK وأعلنت عن التزامها بدمج برمجيات RDK في أنحاء محفظتها الكاملة من أجهزة النطاق الترددي العريض في مقر المستهلك (PON وFTTH وDOCSIS وDSL و5G). كما أن شركة Sageتتبنى برنامج RDK في منتجات الفيديو، بما في ذلك Video Soundbox، وهو محور شامل للترفيه الصوتي/المصور، مع دمج السماعات ومكبر الصوت، وهو معتمد من Dolby Atmos وDolby Vision مع صوت قوي وطبيعي وأصلي تم تحسينه بواسطة Bang & Olufsen.

قال Olivier Taravel، الرئيس التنفيذي الأول للفيديو في وحدة أعمال حلول الصوت/الفيديو في شركة Sage"مع التغير المستمر في سوق الترفيه المنزلي، تبحث الشركة دائمًا عن طرق لجلب منتجات مبتكرة وعالية الجودة إلى عملائها بأفضل الطرق الممكنة. يُعتبر التزامنا تجاه برنامج RDK أمرًا أساسيًا في خرائط طريق منتجاتنا ويسرنا أن نقدم Video Soundbox كأحدث منتج متاح لمشغلي برنامج RDK في أنحاء العالم. كما أننا على ثقة أن Video Soundbox منتج متميز فعلاً يمكن أن يساعد المشغلين على زيادة رضا العملاء بدرجته الترويجية الصافية المرتفعة وتقليله للاضطراب".

قال Jason Briggs، رئيس RDK ومديره العام "تظل شركة Sageفي طليعة تحديث المنتجات والخدمات لمزودي خدمات التلفاز والنطاق الترددي الواسع بالدفع اليوم. ويشرفنا وجودها كعضو في مجلس RDK الاستشاري التقني، ويسرنا بشكل خاص أن نراها تتبنى برنامج RDK في جهاز مبتكر مثل جهازهم Video Soundbox".

جهاز Video Soundbox

سواء كنت تشاهد فيلمًا أو تبث موسيقى أو تستمتع فقط ببعض الأصوات في الخلفية، يقدم جهاز Video Soundbox تجربة صوتية يمكن أن تغمر المستهلكين في محتواهم المفضل وتضفي عليه حيوية. جهاز Video Soundbox معتمد من Dolby Atmos وDolby Vision، ما يعني أنه يستطيع تقديم صوت ثري يغمر المكان وصور فائقة الوضوح بدقة 4K HDR. يجعله هذا الاختيار المثالي لتجهيز سينما منزلية لأنه يتيح للمشاهدين تجربة عمق المحتوى الحديث ووضوحه بشكل كامل.

يقدم جهاز Video Soundbox أيضًا إمكانية التحكم بعيد المجال في الصوت وخدمات المساعدة الصوتية من خلال ميكروفوناته المدمجة. يجعله هذا سهل الاستخدام ومريحًا في سيناريوهات المستخدمين المتعددين واللغات المتعددة. مع جهاز Video Soundbox، يستطيع المستهلكون تغيير مستوى الصوت أو تبديل القنوات أو تشغيل قائمة أعمالهم المفضلة بمجرد نطق أمر ما.

من أهم الأسباب التي تدفع المشغلين إلى التفكير في نشر جهاز Video Soundbox هو درجته الترويجية الصافية (NPS) العالية. يقيس هذا المقياس رضا العميل وولاءه، ويظهر باستمرار لدى جهاز Video Soundbox أن المستهلكين راضون بشدة، ما يجعله أداة رائعة للحفاظ على العملاء بالنسبة إلى المشغلين.

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يمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن شركة RDK على الموقع .

نبذة عن شركة Sage

بفضل الحلول المبتكرة التي تم تصميمها وبناؤها بواسطة كوادرنا، تقدم الشركة الوصول إلى إنترنت النطاق الترددي العريض والترفيه والإمداد المُدار بالطاقة إلى أكبر عدد في كل أنحاء العالم.

باعتبار Sage"شركة تركز على المهام" منذ يناير 2022، فإنها تحرص على الاستدامة في التصميم والإنشاء والاستخدام لهذه الحلول، وتنفذ الالتزامات تجاه البيئة والمجتمع والمعروفة والمعلنة لدى كل موظفينا وشركائنا وأصحاب المصلحة لدينا. شركة Sageرائدة عالميًا في منتجات النطاق الترددي الواسع وحلوله ورائدة على مستوى أوروبا في القياس الذكي.

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