إطلاق Hytera جيل جديد من أجهزة إعادة الإرسال Dmr المخصصة

إطلاق Hytera جيل جديد من أجهزة إعادة الإرسال Dmr المخصصة
التاريخ
9/15/2023 4:17:52 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت مؤخرًا Hytera Communications (رقمها في بورصة شنتشن: 002583)، الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، E-pack200 وE-pole200، أحدث جهازي إعادة إرسال مخصصين (WANET) في إطار خطتها لتعزيز أنظمة الراديو ثنائية الاتجاه القابلة للنشر. هذا، ويدعم كلا الطرازين التواصل الشبكي الثنائي القناة والاتجاه بغية توفير اتصال قوي حسب الطلب، إلى جانب ذلك صممت الشركة E-pack200 بحيث يمكن حزمه و E-pole200 بحيث يمكن تركيبه في موقع ثابت.
ينشئ E-pack200 وE-pole200 روابط متعددة مخصصة ضيقة النطاق عن طريق نظام التعاقب ويوفران تغطية أكبر للصوت والبيانات وغيرهما من الخدمات ذات القناتين، فهما يتمتعان بمرونة فائقة ويمكن استخدامهما بسهولة فلا حاجة للأسلاك معهما. إضافةً إلى ذلك، تعد أجهزة إعادة الإرسال المخصصة ضرورية للغاية في إدارات السلامة العامة، فضلاً عن هيئات الحماية العامة والإغاثة في حالات الكوارث، بغية توفير أو توسيع أو تعزيز تغطية الشبكة الخاصة في المناطق النائية ومواقع الكوارث والأحداث الكبرى.
يدعم كلا الطرازين ما يصل إلى 31 عقدة بدون شبكة مركزية، وفي حال فشل إحدى العقد أو تلفها، فلا يتأثر الاتصال بين العقد الأخرى. ومع اتصال IP، يمكن ربط الشبكات المتعددة المخصصة بغض النظر عن حقيقة أن الشبكات المخصصة قد تعمل بترددات مختلفة.
إن E-pack200 مجهز ببطارية قابلة للإزالة بقدرة 148 واط في الساعة قادرة على تشغيله لمدة تزيد عن 8 ساعات، أما E-pole200 فهو يعمل بمصادر طاقة مختلفة، مثل الطاقة الشمسية ومحطات التوصيل الأساسية (-48 فولت)، إلخ. ويمكن تركيبه بطرق متنوعة على عمود أو حامل أو على الحائط.
بفضل الحجم الصغير ومرونة الاتصال وسهولة التركيب، يقدم كلا جهازي إعادة الإرسال حلاً حيويًا لإزالة النقاط العمياء في شبكات الراديو الثنائية الاتجاه مؤقتًا أو بشكل دائم في مختلف المواقع، مثل الأنفاق والمرائب الأرضية والمباني الشاهقة.
لمزيد من المعلومات، الرجاء التفضل بتفقد الروابط التالية.
جهاز إعادة الإرسال DMR المخصص المحمول الثنائي القناة E-pack200:
جهاز إعادة الإرسال DMR المخصص الثنائي القناة E-pole200:
عن Hytera
تعد Hytera Communications Corporation Limited (رقمها في بورصة شنتشن: 002583) شركة عالمية رائدة في تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، وبفضل إمكانات الصوت والفيديو والبيانات، يمكننا توفير اتصال أسرع وأكثر أمانًا وأكثر تنوعًا للمستخدمين في قطاع الأعمال وفِرق المهمات العاجلة. فهدفنا هو إرساء الأساس لعالم أكثر كفاءة وأمانًا عن طريق تمكين عملائنا من تحقيق إنجازات أكثر في كل من العمليات اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ.
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