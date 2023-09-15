إطلاق Hytera جيل جديد من أجهزة إعادة الإرسال Dmr المخصصة

ينشئ E-pack200 وE-pole200 روابط متعددة مخصصة ضيقة النطاق عن طريق نظام التعاقب ويوفران تغطية أكبر للصوت والبيانات وغيرهما من الخدمات ذات القناتين، فهما يتمتعان بمرونة فائقة ويمكن استخدامهما بسهولة فلا حاجة للأسلاك معهما. إضافةً إلى ذلك، تعد أجهزة إعادة الإرسال المخصصة ضرورية للغاية في إدارات السلامة العامة، فضلاً عن هيئات الحماية العامة والإغاثة في حالات الكوارث، بغية توفير أو توسيع أو تعزيز تغطية الشبكة الخاصة في المناطق النائية ومواقع الكوارث والأحداث الكبرى.

يدعم كلا الطرازين ما يصل إلى 31 عقدة بدون شبكة مركزية، وفي حال فشل إحدى العقد أو تلفها، فلا يتأثر الاتصال بين العقد الأخرى. ومع اتصال IP، يمكن ربط الشبكات المتعددة المخصصة بغض النظر عن حقيقة أن الشبكات المخصصة قد تعمل بترددات مختلفة.

إن E-pack200 مجهز ببطارية قابلة للإزالة بقدرة 148 واط في الساعة قادرة على تشغيله لمدة تزيد عن 8 ساعات، أما E-pole200 فهو يعمل بمصادر طاقة مختلفة، مثل الطاقة الشمسية ومحطات التوصيل الأساسية (-48 فولت)، إلخ. ويمكن تركيبه بطرق متنوعة على عمود أو حامل أو على الحائط.

بفضل الحجم الصغير ومرونة الاتصال وسهولة التركيب، يقدم كلا جهازي إعادة الإرسال حلاً حيويًا لإزالة النقاط العمياء في شبكات الراديو الثنائية الاتجاه مؤقتًا أو بشكل دائم في مختلف المواقع، مثل الأنفاق والمرائب الأرضية والمباني الشاهقة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء التفضل بتفقد الروابط التالية.

جهاز إعادة الإرسال DMR المخصص المحمول الثنائي القناة E-pack200:

جهاز إعادة الإرسال DMR المخصص الثنائي القناة E-pole200:

عن Hytera

تعد Hytera Communications Corporation Limited (رقمها في بورصة شنتشن: 002583) شركة عالمية رائدة في تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، وبفضل إمكانات الصوت والفيديو والبيانات، يمكننا توفير اتصال أسرع وأكثر أمانًا وأكثر تنوعًا للمستخدمين في قطاع الأعمال وفِرق المهمات العاجلة. فهدفنا هو إرساء الأساس لعالم أكثر كفاءة وأمانًا عن طريق تمكين عملائنا من تحقيق إنجازات أكثر في كل من العمليات اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

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