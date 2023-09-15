شركة Galvanize Climate Solutions تغلق على أكثر من مليار دولار لصندوق المشروع الأول وأسهم النمو

تأسست شركة Galvanize على يد مستثمرين متمرسين يتمتعون بعقود من الخبرة الجماعية في العمل في النظام الشامل للمناخ، وقد تم إنشاؤها خصيصًا لتوسيع نطاق شركات المناخ الحاسمة لجيلنا. لتحقيق هذه الغاية، قامت شركة Galvanize بتجميع فريق استثماري مخضرم مدعومًا بخبراء داخليين في التخصصات الحيوية لبناة شركات المناخ - بما في ذلك علوم وتكنولوجيا المناخ، والشؤون التنظيمية، وتطوير السوق، وقياس التأثير، واكتساب المواهب. بفضل هذه الموارد، يتمتع الصندوق بوضع متميز يتيح له تحديد نطاق شركات المناخ المبتكرة وتقييمها وتوسيعها.

قال Tom Steyer ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Galvanize ، والذي أسس وأدار سابقًا واحدة من أولى شركات الاستثمار العالمية متعددة الاستراتيجيات، وهي شركة Farallon Capital Management، والتي نمت إلى أكثر من 36 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة تحت قيادته "إن تحقيق أهم فرصة استثمارية في عصرنا بشكل كامل والنجاح في التحول المناخي سيتطلب أكثر من رأس المال وحده. لهذا السبب، واستنادًا إلى سنوات من الخبرة الاستثمارية وفهم الموارد اللازمة لتسريع الحلول المناخية المهمة، قمنا عمدًا بإنشاء Galvanize لصياغة نموذج جديد للاستثمار المناخي، إلى جانب بناء فريق عالمي المستوى مصمم لهذه اللحظة. يسعدنا أن نحظى بدعم شركائنا في سعينا لاغتنام هذه الفرصة".

يرأس الصندوق Veery Maxwell، وSaloni Multani وCliff Ryan، الذين يجلبون معًا خبرة عميقة في مجال المناخ إلى جانب تاريخ في وضع استراتيجيات استثمار بمليارات الدولارات وإدارتها في شركات عالمية رائدة، بما في ذلك Hellman & Friedman وRiverstone Holdings.

قال Saloni Multani ، الرئيس المشارك لقسم الابتكار والتوسع في Galvanize "إننا نشهد نقطة انعطاف في تحول الاقتصاد العالمي. إن مواءمة قوى السوق - بما في ذلك التزامات الشركات، والتقدم التنظيمي والسياسي، وتوقعات المستهلكين، وتفضيلات مواهب القوى العاملة، والنضج التكنولوجي، والقدرة التنافسية الاقتصادية - تقود رياحًا مواتية كبيرة وراء قطاع المناخ. نحن نؤمن بأن القيمة الهائلة ستتراكم لصالح التقنيات والحلول التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة الكربون بشكل فعال خلال العقد المقبل".

من خلال نموذج الصندوق المتكامل الذي يركز على المناخ، يتبع الصندوق نهجًا متعدد التخصصات عبر الدورة الكاملة للاستثمار، ما يوفر مجموعة مختلفة من الموارد لصالح الشركات في محفظته ويخلق قيمة طويلة الأجل لمستثمريه. يشمل هذا تسهيل عمليات التقديم للعملاء ذوي الأولوية، والمساعدة في توظيف المواهب، وتوفير التحليل والتوجيه التنظيميين. شغل أعضاء فريق خدمات محفظة Galvanize سابقًا وظائف في ARPA-E، والمختبر الوطني للطاقة المتجددة، ومجلس البيت الأبيض لجودة البيئة، إلى جانب منظمات رائدة أخرى في مجال المناخ والتكنولوجيا والمنظمات الحكومية.

استثمر الصندوق حتى الآن في 11 شركة في قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة والمباني والزراعة وإزالة الكربون: alcemy وArable وLydian و Plotlogic وPulsora وRegrow وThe Routing Company وVEIR وWatershed وWorldly وZhero.

نبذة عن شركة GALVANIZE CLIMATE SOLUTIONS

Galvanize Climate Solutions (“Galvanize”) هي شركة استثمار عالمية تركز على المناخ وتقدم رأس المال والخبرة لتسريع الحلول المناخية. تأسست شركة Galvanize على يد Katie Hall وTom Steyer، وتستثمر في فئات الأصول بما في ذلك رأس المال الاستثماري وأسهم النمو والأسهم العامة والعقارات. نحن ندمج الخبرة في مجال الاستثمار والتأثير المناخي والقياس وتطوير السوق والمواهب والتكنولوجيا والسياسة بهدف تحفيز التأثير المادي للمناخ وخلق قيمة طويلة المدى لمستثمرينا.

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