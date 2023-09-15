شركة Galvanize Climate Solutions تغلق على أكثر من مليار دولار لصندوق المشروع الأول وأسهم النمو

شركة Galvanize Climate Solutions تغلق على أكثر من مليار دولار لصندوق المشروع الأول وأسهم النمو
التاريخ
9/15/2023 4:17:52 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Galvanize Climate Solutions ("Galvanize")، وهي شركة استثمار عالمية تركز على المناخ، اليوم عن الإغلاق النهائي لصندوق الابتكار + التوسع ("الصندوق") التابع لها بقيمة تزيد عن مليار دولار. مع التزامات مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك الأوقاف والمؤسسات والمكاتب العائلية الرائدة، يعد الصندوق واحدًا من أكبر صناديق المشاريع المناخية التي تم جمعها حتى الآن. يستهدف الصندوق الاستثمارات في شركات المناخ التي تعمل على إزالة الكربون في الوقت المناسب في المراحل المبكرة وحتى مرحلة النمو، ما يوفر رأس المال بالإضافة إلى الموارد متعددة التخصصات للمساعدة في تسريع الطريق إلى النطاق التجاري.
تأسست شركة Galvanize على يد مستثمرين متمرسين يتمتعون بعقود من الخبرة الجماعية في العمل في النظام الشامل للمناخ، وقد تم إنشاؤها خصيصًا لتوسيع نطاق شركات المناخ الحاسمة لجيلنا. لتحقيق هذه الغاية، قامت شركة Galvanize بتجميع فريق استثماري مخضرم مدعومًا بخبراء داخليين في التخصصات الحيوية لبناة شركات المناخ - بما في ذلك علوم وتكنولوجيا المناخ، والشؤون التنظيمية، وتطوير السوق، وقياس التأثير، واكتساب المواهب. بفضل هذه الموارد، يتمتع الصندوق بوضع متميز يتيح له تحديد نطاق شركات المناخ المبتكرة وتقييمها وتوسيعها.
قال Tom Steyer ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Galvanize ، والذي أسس وأدار سابقًا واحدة من أولى شركات الاستثمار العالمية متعددة الاستراتيجيات، وهي شركة Farallon Capital Management، والتي نمت إلى أكثر من 36 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة تحت قيادته "إن تحقيق أهم فرصة استثمارية في عصرنا بشكل كامل والنجاح في التحول المناخي سيتطلب أكثر من رأس المال وحده. لهذا السبب، واستنادًا إلى سنوات من الخبرة الاستثمارية وفهم الموارد اللازمة لتسريع الحلول المناخية المهمة، قمنا عمدًا بإنشاء Galvanize لصياغة نموذج جديد للاستثمار المناخي، إلى جانب بناء فريق عالمي المستوى مصمم لهذه اللحظة. يسعدنا أن نحظى بدعم شركائنا في سعينا لاغتنام هذه الفرصة".
يرأس الصندوق Veery Maxwell، وSaloni Multani وCliff Ryan، الذين يجلبون معًا خبرة عميقة في مجال المناخ إلى جانب تاريخ في وضع استراتيجيات استثمار بمليارات الدولارات وإدارتها في شركات عالمية رائدة، بما في ذلك Hellman & Friedman وRiverstone Holdings.
قال Saloni Multani ، الرئيس المشارك لقسم الابتكار والتوسع في Galvanize "إننا نشهد نقطة انعطاف في تحول الاقتصاد العالمي. إن مواءمة قوى السوق - بما في ذلك التزامات الشركات، والتقدم التنظيمي والسياسي، وتوقعات المستهلكين، وتفضيلات مواهب القوى العاملة، والنضج التكنولوجي، والقدرة التنافسية الاقتصادية - تقود رياحًا مواتية كبيرة وراء قطاع المناخ. نحن نؤمن بأن القيمة الهائلة ستتراكم لصالح التقنيات والحلول التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة الكربون بشكل فعال خلال العقد المقبل".
من خلال نموذج الصندوق المتكامل الذي يركز على المناخ، يتبع الصندوق نهجًا متعدد التخصصات عبر الدورة الكاملة للاستثمار، ما يوفر مجموعة مختلفة من الموارد لصالح الشركات في محفظته ويخلق قيمة طويلة الأجل لمستثمريه. يشمل هذا تسهيل عمليات التقديم للعملاء ذوي الأولوية، والمساعدة في توظيف المواهب، وتوفير التحليل والتوجيه التنظيميين. شغل أعضاء فريق خدمات محفظة Galvanize سابقًا وظائف في ARPA-E، والمختبر الوطني للطاقة المتجددة، ومجلس البيت الأبيض لجودة البيئة، إلى جانب منظمات رائدة أخرى في مجال المناخ والتكنولوجيا والمنظمات الحكومية.
استثمر الصندوق حتى الآن في 11 شركة في قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة والمباني والزراعة وإزالة الكربون: alcemy وArable وLydian و Plotlogic وPulsora وRegrow وThe Routing Company وVEIR وWatershed وWorldly وZhero.
نبذة عن شركة GALVANIZE CLIMATE SOLUTIONS
Galvanize Climate Solutions (“Galvanize”) هي شركة استثمار عالمية تركز على المناخ وتقدم رأس المال والخبرة لتسريع الحلول المناخية. تأسست شركة Galvanize على يد Katie Hall وTom Steyer، وتستثمر في فئات الأصول بما في ذلك رأس المال الاستثماري وأسهم النمو والأسهم العامة والعقارات. نحن ندمج الخبرة في مجال الاستثمار والتأثير المناخي والقياس وتطوير السوق والمواهب والتكنولوجيا والسياسة بهدف تحفيز التأثير المادي للمناخ وخلق قيمة طويلة المدى لمستثمرينا.
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