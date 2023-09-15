الآن، صار بإمكان الذكاء الاصطناعي مساعدتك في حجز خط سير الرحلة المثالي

باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي الجينية الحديثة، يكون Travis باقة منتقاة لا مثيل لها من مناطق الجذب ويقدم معلومات لتحسين الطرق التي يمكن اختيارها لتقديم تجربة سفر سلسة.

ويتجاوز برنامج الدردشة الآلية التخطيط التقليدي من خلال تقديم أفضل الخدمات المصممة خصيصًا لتفضيلات العملاء ومراجعاتهم. يتيح ذلك للمستخدمين عرض وحجز الرحلة بأكملها في عملية حجز واحدة بسيطة.

يقول الدكتور Helgi Helgason، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في Guide to Europe وصاحب رؤية Travis: "يسعدنا أن نقدم برنامج الدردشة الآلية الذي يجدد كيفية تخطيط الأشخاص لرحلاتهم على نحو غير مسبوق. يتيح Travis للمستخدمين التفاعل والبحث عن الرحلة المثالية باستخدام اللغة الطبيعية. ولا يتعين عليك حتى تحديد وجهة؛ يمكنك أيضًا إدخال التجارب التي ترغب في معايشتها، مثل الطقس أو المنطقة أو الثقافة. ويستطيع Travis توفير الوقت والحد من الإجهاد من خلال مساعدة العملاء في حجز رحلات مخطط لها ببراعة بشكل مثالي وبسرعة وبكل ثقة."

ويضيف هيلجي قائلاً: "Travis ليس مجرد مخطط لخط سير الرحلة؛ بل هو مُغيِّر لقواعد اللعبة. ومن خلال الاستفادة من كمية هائلة من البيانات، يمكنها التخطيط لرحلتك بدقة بطريقة نثق في أنها تفوق القدرات البشرية من حيث الدقة والسرعة. إذ لا يتعلق الأمر فقط بحجز رحلة؛ بل بجعل تلك الرحلة مثالية."

مع إطلاق هذه الخدمة المبتكرة، تعزز Guide to Europe مكانتها في طليعة تكنولوجيا السفر والرحلات، وتقدم بعدًا جديدًا تمامًا في تخطيط الرحلات وإيجاد الإجازات في أوروبا وحجزها أيضًا.

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