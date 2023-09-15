الآن، صار بإمكان الذكاء الاصطناعي مساعدتك في حجز خط سير الرحلة المثالي

الآن، صار بإمكان الذكاء الاصطناعي مساعدتك في حجز خط سير الرحلة المثالي
التاريخ
9/15/2023 4:17:52 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Guide to Europe عن تقدم رائد في مجال التخطيط للسفر والرحلات: Travis، مخطط السفر المستند إلى الذكاء الاصطناعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الموفر للمعلومات، يقدم الآن للمستخدمين مسارات سفر محسنة بناءً على تفضيلات العملاء، ومدى قرب مناطق الجذب، ومزيجًا فريدًا من بيانات المراجعات، ومعلومات عن ساعات العمل، والمتغيرات المهمة الأخرى.
باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي الجينية الحديثة، يكون Travis باقة منتقاة لا مثيل لها من مناطق الجذب ويقدم معلومات لتحسين الطرق التي يمكن اختيارها لتقديم تجربة سفر سلسة.
ويتجاوز برنامج الدردشة الآلية التخطيط التقليدي من خلال تقديم أفضل الخدمات المصممة خصيصًا لتفضيلات العملاء ومراجعاتهم. يتيح ذلك للمستخدمين عرض وحجز الرحلة بأكملها في عملية حجز واحدة بسيطة.
يقول الدكتور Helgi Helgason، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في Guide to Europe وصاحب رؤية Travis: "يسعدنا أن نقدم برنامج الدردشة الآلية الذي يجدد كيفية تخطيط الأشخاص لرحلاتهم على نحو غير مسبوق. يتيح Travis للمستخدمين التفاعل والبحث عن الرحلة المثالية باستخدام اللغة الطبيعية. ولا يتعين عليك حتى تحديد وجهة؛ يمكنك أيضًا إدخال التجارب التي ترغب في معايشتها، مثل الطقس أو المنطقة أو الثقافة. ويستطيع Travis توفير الوقت والحد من الإجهاد من خلال مساعدة العملاء في حجز رحلات مخطط لها ببراعة بشكل مثالي وبسرعة وبكل ثقة."
ويضيف هيلجي قائلاً: "Travis ليس مجرد مخطط لخط سير الرحلة؛ بل هو مُغيِّر لقواعد اللعبة. ومن خلال الاستفادة من كمية هائلة من البيانات، يمكنها التخطيط لرحلتك بدقة بطريقة نثق في أنها تفوق القدرات البشرية من حيث الدقة والسرعة. إذ لا يتعلق الأمر فقط بحجز رحلة؛ بل بجعل تلك الرحلة مثالية."
مع إطلاق هذه الخدمة المبتكرة، تعزز Guide to Europe مكانتها في طليعة تكنولوجيا السفر والرحلات، وتقدم بعدًا جديدًا تمامًا في تخطيط الرحلات وإيجاد الإجازات في أوروبا وحجزها أيضًا.
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