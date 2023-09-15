النفط يواصل الارتفاع متجهًا نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

النفط يواصل الارتفاع متجهًا نحو تسجيل مكاسب أسبوعية
التاريخ
9/15/2023 4:15:58 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تداولات اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، بدعم من زيادة التوقعات بشأن انتعاش الطلب العالمي على النفط.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.82% إلى 94.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ الحادي عشر من نوفمبر الماضي.
وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي 90.98 دولار للبرميل مرتفعة بنسبة 0.91% أو ما يعادل 82 سنتاً، بعدما ارتفعت أمس بحوالي 2%.
وعقبت“تينا تينج” محللة الأسواق لدى“سي إم سي ماركتس” على قرار الصين أمس الخميس بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، بأنه عامل مهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية في المجمل، وذلك وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وتوقع محللو“بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش” في مذكرة صدرت مساء أمس، أن يتجاوز سعر خام“برنت” 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، وذلك مع إبقاء دول“أوبك+” على خفض إمداداتها حتى نهاية العام.
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