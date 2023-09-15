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النفط يواصل الارتفاع متجهًا نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

9/15/2023 4:15:58 AM
(MENAFN- Al-BoNews) واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تداولات اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، بدعم من زيادة التوقعات بشأن انتعاش الطلب العالمي على النفط.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.82% إلى 94.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ الحادي عشر من نوفمبر الماضي.

وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي 90.98 دولار للبرميل مرتفعة بنسبة 0.91% أو ما يعادل 82 سنتاً، بعدما ارتفعت أمس بحوالي 2%.

وعقبت“تينا تينج” محللة الأسواق لدى“سي إم سي ماركتس” على قرار الصين أمس الخميس بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، بأنه عامل مهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية في المجمل، وذلك وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وتوقع محللو“بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش” في مذكرة صدرت مساء أمس، أن يتجاوز سعر خام“برنت” 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، وذلك مع إبقاء دول“أوبك+” على خفض إمداداتها حتى نهاية العام.

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