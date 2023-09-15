%6.8 ارتفاعًا فى إنتاج الخدمات فى الصين خلال أغسطس

وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة الانباء الصينية (شينخوا) أن معدل النمو أسرع بـ1.1 نقطة مئوية من الشهر السابق.

ارتفعت القراءة الفرعية لقطاعي الإقامة والتموين بنسبة 16.1% على أساس سنوي.

وارتفع المؤشر الفرعي الذي يتتبع إنتاج نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.5%، في حين توسع مؤشر الخدمات المالية بنسبة 7.2%، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

وفي الأشهر الثمانية الأولى، ارتفع المؤشر بنسبة 8.1% على أساس سنوي.

أ. ش. أ