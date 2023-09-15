%6.8 ارتفاعًا فى إنتاج الخدمات فى الصين خلال أغسطس

%6.8 ارتفاعًا فى إنتاج الخدمات فى الصين خلال أغسطس
التاريخ
9/15/2023 4:15:58 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء بالصين اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر إنتاج الخدمات في الصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.
وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة الانباء الصينية (شينخوا) أن معدل النمو أسرع بـ1.1 نقطة مئوية من الشهر السابق.
ارتفعت القراءة الفرعية لقطاعي الإقامة والتموين بنسبة 16.1% على أساس سنوي.
وارتفع المؤشر الفرعي الذي يتتبع إنتاج نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.5%، في حين توسع مؤشر الخدمات المالية بنسبة 7.2%، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.
وفي الأشهر الثمانية الأولى، ارتفع المؤشر بنسبة 8.1% على أساس سنوي.
أ. ش. أ
MENAFN15092023000202011048ID1107075421
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.