الأسهم اليابانية ترتفع بأكثر من 1% مسجلة مكاسب أسبوعية

الأسهم اليابانية ترتفع بأكثر من 1% مسجلة مكاسب أسبوعية
التاريخ
9/15/2023 4:15:57 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات اليوم الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية، مقتفية أثر نظيرتها في“وول ستريت” التي صعدت أمس بقيادة قطاع التكنولوجيا.
وفي الختام، ارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة 1.10% إلى 33533 نقطة، لتصل مكاسبه المسجلة هذا الأسبوع إلى حوالي 3%، كما ارتفع“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.95% إلى 2428 نقطة.
وصعد سهم“سوفت بنك جروب” 2.08% مقلصة مكاسبها التي بلغت حوالي 5% خلال الجلسة، بعدما ارتفع سهم شركة تصميم الرقائق التابعة لها“آرم” 25% تقريبًا مع طرحه في الناسداك أمس.
كما ارتفع سهم صانعة معدات تصنيع الرقائق“طوكيو إلكترون” 3.11% مما قدم دفعة لمؤشر“نيكي”.
وارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.14% مقابل نظيرتها اليابانية إلى 147.68 ين.
أرقام
MENAFN15092023000202011048ID1107075420
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.