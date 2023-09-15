الأسهم اليابانية ترتفع بأكثر من 1% مسجلة مكاسب أسبوعية

وفي الختام، ارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة 1.10% إلى 33533 نقطة، لتصل مكاسبه المسجلة هذا الأسبوع إلى حوالي 3%، كما ارتفع“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.95% إلى 2428 نقطة.

وصعد سهم“سوفت بنك جروب” 2.08% مقلصة مكاسبها التي بلغت حوالي 5% خلال الجلسة، بعدما ارتفع سهم شركة تصميم الرقائق التابعة لها“آرم” 25% تقريبًا مع طرحه في الناسداك أمس.

كما ارتفع سهم صانعة معدات تصنيع الرقائق“طوكيو إلكترون” 3.11% مما قدم دفعة لمؤشر“نيكي”.

وارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.14% مقابل نظيرتها اليابانية إلى 147.68 ين.

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