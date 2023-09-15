تفاصيل الحالة الجوية في المملكة
التاريخ
9/15/2023 3:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في اقصى شرق المملكة.
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