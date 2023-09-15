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هام من مدير شركة واتساب لجميع المستخدمين

9/15/2023 3:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى الرئيس التنفيذي لشركة "واتساب" الجمعة تقريرا لصحيفة فاينانشال تايمز قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات.
وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب في منشور على منصة إكس "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح. نحن لا نفعل هذا".
كان التقرير قد ذكر أن فرق العمل في ميتا تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.


وأضافت الصحيفة أن ميتا تدرس أيضا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات.
وأشارت إلى أن العديد من داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.
ولم ترد ميتا بعد على طلب رويترز للتعليق.
واشترت شركة فيسبوك (التي تحول اسمها إلى ميتا لاحقا) تطبيق واتساب، الذي كان دائما مجانيا، في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

سكاي نيوز


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