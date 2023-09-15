هام من مدير شركة واتساب لجميع المستخدمين



وأضافت الصحيفة أن ميتا تدرس أيضا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات.

وأشارت إلى أن العديد من داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.

ولم ترد ميتا بعد على طلب رويترز للتعليق.

واشترت شركة فيسبوك (التي تحول اسمها إلى ميتا لاحقا) تطبيق واتساب، الذي كان دائما مجانيا، في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

سكاي نيوز



