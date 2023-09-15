معرض «رؤية الإمارات للوظائف» ينطلق الثلاثاء في دبي

تنطلق فعاليات معرض“رؤية الإمارات للوظائف”، المعرض الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل لديها.

ويعمل المعرض على دعم الشركات الرائدة في الدولة لتحقيق أهداف التوطين لديها، بالوصول إلى معدل نمو في التوطين بنسبة 2% في الوظائف المهارية قبل نهاية العام 2023، و إلى 10% بحلول نهاية عام 2026.

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، إن معرض "رؤية" يأتي بهدف تطوير كفاءات المواطنين الإماراتيين وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة وذلك بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات الدولة في هذا الإطار، مضيفة أن المعرض يوفر فرصة للمؤسسات والشركات المحلية والعالمية الرائدة للتواصل بشكل مباشر مع الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة.

ويقدم المعرض منصة رائدة تجمع بين أصحاب العمل والمواهب والكفاءات الإماراتية الشابة لمساعدة المواطنين على إيجاد فرص وظيفية مناسبة، فضلاً عن تشجيعهم على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات.

ويتضمن جدول أعمال المعرض مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الحية لأكثر من 30 مواطناً من أصحاب التجارب الملهمة، وورش عمل تفاعلية، ومسابقات متنوعة.

وتمتاز الدورة الجديدة بتوفير منصة التوظيف "توظف"، والتي تتيح للباحثين عن عمل والراغبين بتطوير مناصبهم الوظيفية الفرصة لإجراء مقابلات مدتها 15 دقيقة، مع الشركات المشاركة في المعرض للحصول على فرص وظيفية مناسبة لهم.

كما يقدم المعرض منصة "معاً لتمكينها"، وهي جلسات توجيهية للنساء الباحثات عن عمل، تشمل ورش عمل، وحلقات نقاشية يقودها عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين، الذين يتمتعون بدراية أعمق بالتحديات التي تواجه المرأة في رحلة البحث عن عمل.

كما يتواجد في المعرض هذا العام خبراء من منصة "لينكد إن"، وذلك لتمكين الشباب الإماراتي وتوجيههم حول كيفية تقديم أنفسهم بالصورة الأفضل عبر ملفاتهم الشخصية، وسيستضيف "Project You" ورش عمل وأنشطة مختلفة تهدف إلى رفع مستوى المهارات الأساسية المطلوبة من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وبالتزامن مع "عام الاستدامة" في الدولة ، يتيح "رؤية الإمارات للوظائف" الفرصة لأكثر من 2000 طالب من أكثر من 30 مدرسة رائدة في الدولة لتقديم إبداعاتهم، واستعراض مهارات حل المشكلات، وعرض رؤيتهم لمستقبل أكثر استدامة من خلال عدد من المسابقات التي تتناول موضوع الاستدامة.

من جانب آخر ستقوم مسابقة“رائد الأعمال القادم” التي تديرها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع "دبي نكست"، أول منصة تمويل جماعي حكومية للشركات الناشئة في دبي، بدعوة رواد الأعمال الشباب لعرض أفكار أعمال مستدامة للفوز بجوائز نقدية تتيح لهم إمكانية تطبيق أفكارهم في الواقع.

كما تقدم فرصة العمل عن قرب مع مشرفين لإنشاء العروض التقديمية النهائية، وذلك لعرضها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28" الذي سيعقد في دبي نوفمبر المقبل.

وتشمل المسابقات الأخرى، بالشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، مسابقة تصميم الأزياء الصديقة للبيئة "Fashion Reborn" التي تشجع الطلاب على خلق اتجاهات جديدة في الموضة المستدامة من خلال إعادة تدوير الملابس غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى مسابقة الفطيم للسيارات "Greenwheel"، لإعادة التعريف بمفهوم السيارة المستدامة وإعادة النظر في صناعة السيارات.

وبدوره يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة، في دورة العام الجاري بصفته راعياً بلاتينياً للحدث الذي يهدف إلى تشجيع الشباب الإماراتي على تطوير مهاراتهم للحصول على فرص مميزة، واكتساب المهارات لاتخاذ الخطوة التالية (أو الأولى) نحو تحقيق مستقبل مهني أفضل.