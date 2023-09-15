سعيد الطاير لـ« البيان »: 86 مليون ساعة عمل في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ((البيان)) أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يتضمن أكثر من 12.2 مليون لوح شمسي، لافتاً إلى أن إجمالي ساعات العمل في المجمع منذ إطلاقه وحتى 31 يوليو الماضي ما يزيد على 86 مليون ساعة عمل.

وقال معاليه: ((يعد المجمع من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها الهيئة وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 ملايين طن سنوياً)).

مراحل

وأوضح أنه يجرى تنفيذ مشاريع المجمع على عدة مراحل: حيث تم تشغيل المرحلة الأولى في أكتوبر 2013 وبقدرة 13 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتضمنت تركيب أكثر من 152 ألف لوح كهروضوئي.

ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرحلة الثانية في مارس 2017، بقدرة 200 ميغاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعد أول مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. وتضمنت هذه المرحلة تركيب نحو 2.3 مليون لوح كهروضوئي على مساحة 4.5 كيلومترات مربعة.

فيما تم تدشين المرحلة الثالثة في نوفمبر 2020، بقدرة 800 ميغاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. وتعد هذه المرحلة المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة. وتضمنت هذه المرحلة تركيب نحو أكثر من 3 ملايين لوح كهروضوئي.

وفي سبتمبر 2017، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المرحلة الرابعة من المجمع، وتعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة ((CSP)) في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، وتمت ترسية المشروع على الائتلاف الذي يضم كلاً من ((أكوا باور)) السعودية و((صندوق طريق الحرير)) بالتعاون مع ((شنغهاي إلكتريك)) الصينية كمقاول رئيس.

وفي نوفمبر 2018، وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي ملحقاً تعديلياً لاتفاقية شراء الطاقة لإضافة 250 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، لترتفع القدرة الكليّة للمرحلة الرابعة من 700 إلى 950 ميغاوات.

تقنيات مشتركة

وتستخدم المرحلة الرابعة 3 تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاوات، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً بقدرة 100 ميغاوات ((بتقنية الملح المنصهر))، إضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات. وتعد هذه المرحلة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة.

وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 790 ألف لوح كهروضوئي. وأما بالنسبة لمنظومة عاكسات القطع المكافئ، تم تركيب أكثر من 63.600 جامع حوض مكافئ ((PT)) ويستخدم المشروع 70.000 من المرايا العاكسة ((heliostats))، التي تتبع حركة الشمس، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الرابعة خلال الربع الأول من عام 2024.

اختيار

وفي يونيو الماضي، دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المرحلة الخامسة من المجمع، والتي تصل قدرتها إلى 900 ميغاوات، وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 2.2 مليون لوح كهروضوئي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اختيار شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)) - المتناقص الأفضل- لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.51 مليارات درهم. وتمكنت الهيئة من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة، وستتضمن هذه المرحلة تركيب نحو أكثر من 3.7 ملايين لوح كهروضوئي وسيتم تشغيل المرحلة السادسة على مراحل بين عامي 2024 و2026.

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