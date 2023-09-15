تنويه مهم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

تنويه مهم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
التاريخ
9/15/2023 3:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تعقيباً على ما يجري تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة بعض أنواع الهواتف المتحركة، تنوّه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" بأن عملية اعتماد الهواتف المتحركة في دولة الإمارات تتم وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال الأمن والسلامة وتأخذ في الاعتبار الإشعاعات الكهرومغناطيسية، بما يضمن صحة وسلامة المستخدمين.
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أن جميع الهواتف المتحركة في الدولة تم اعتمادها بعد التأكد من توافقها مع المعايير الفنية.
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