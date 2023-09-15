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تنويه مهم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

9/15/2023 3:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعقيباً على ما يجري تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة بعض أنواع الهواتف المتحركة، تنوّه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" بأن عملية اعتماد الهواتف المتحركة في دولة الإمارات تتم وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال الأمن والسلامة وتأخذ في الاعتبار الإشعاعات الكهرومغناطيسية، بما يضمن صحة وسلامة المستخدمين.

وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أن جميع الهواتف المتحركة في الدولة تم اعتمادها بعد التأكد من توافقها مع المعايير الفنية.

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