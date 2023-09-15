مقارنة بين آيفون 14و15.. فهل يستحق الشراء؟

ولاتخاذ القرار بشأن ذلك، ندرج أدناه أبرز الاختلافات بين الهاتف من ناحية التقنية والمواصفات، بحسب تقرير لـموقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

التصميم

فقد شهدت جميع هواتف آيفون 15 هذا العام تغييرا كبيراً على مستوى التصميم سواء في مادة التصنيع أو في التقنية الجديدة لإدماج اللون في كل جزء منه والزوايا التي أصبحت أكثر انسيابية.

كما أن طبقة الحماية الموجودة على الشاشة أصبحت أقوى وتتحمل الصدمات أكثر من الإصدارات السابقة، وتختلف إصدارات Pro في أنها مصنوعة من التيتانيوم الفائق الجودة والأعلى صلابة.

بالإضافة إلى كل ذلك، حصل الهاتف الجديد على خاصية (Dynamic Island) التي غيرت في تصميم الجهة الأمامية، إذ إن النتوء (Notch) الموجود في أعلى الشاشة لم يعد موجود كما ذكرنا سابقاً.

وعلى مستوى الأداء توفر هذه الخاصية مساحة تفاعلية تُبرز الإشعارات والأنشطة المباشرة أمام عينيك كي لا يفوتك أي جديد أثناء انشغالك بمهام أخرى.

يأتي هاتف آيفون 15 بتصميم من الزجاج الذي حسنت أبل صلابته من خلال معالجته في عملية تبادل أيوني مزدوج مخصصة، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع الهاتف بدرجة صلابة عالية، وقدرة أعلى على تحمل الصدمات.

كما أنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68. ويتوفر بخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود.

أما هاتف آيفون 14 فهو يأتي بتصميم بسيط وأنيق، مع إطار مصنوع من الألمنيوم، وجهة أمامية وخلفية من الزجاج، وهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68. ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود (Midnight)، والبنفسجي، والأبيض (Starlight)، والأزرق، والأحمر، والأصفر.

الشاشة

إلى ذلك يضم آيفون 15 شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) مقاسها 6.1 بوصة، وتمتاز بدقة 2556 × 1179 بكسل، بكثافة 460 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 60 هرتزًا.

وتصل درجة السطوع القصوى في شاشة هاتف آيفون 15 إلى 1,600 شمعة/ المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR تبدو أفضل من أي وقت مضى. وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج حتى 2,000 شمعة/ المتر المربع.

ويتشابه آيفون 14 الذي صدر العام الماضي مع هاتف آيفون الجديد في نوع الشاشة ومقاسها ومعدل التحديث، ولكن الاختلاف في الدقة ودرجة السطوع.

الأداء

أما من ناحية الأداء، فيعمل آيفون 15 بمعالج (A16 Bionic) السداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف آيفون 14 برو التي طرحتها أبل العام الماضي.

ويتميز هذا المعالج بالسرعة والكفاءة في الأداء، يدعم خاصية (Dynamic Island)، وقدرات التصوير الحسابي، وتقول أبل إنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 20%، وبإمكان المحرك العصبي مع 16 نواة الجديد أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، وهذا يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي في مزايا مثل: النسخ النصي للبريد الصوتي المباشر في نظام iOS 17 وتجارب تطبيقات الجهات الخارجية.

في حين يعمل هاتف آيفون 14 بمعالج (Apple A15 Bionic) السُداسي النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.23 غيغاهرتز، يتميز هذا المعالج بالأداء القوي أيضًا، ولكن بالطبع يتفوق عليه المعالج الجديد.

الكاميرا

في موازاة ذلك شهدت الكاميرا تغيراً كبيراً في الهاتف الجديد هذا العام، إذ زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميغابكسل، مقارنة بدقة 12 ميغابكسل في إصدار العام الماضي.

يأتي آيفون 15 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية، وبدقة فيديو 1080p HD بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية. وتدعم الوضع السينمائي (Cinematic mode) لتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم الهاتف كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميغابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

كذلك يقدم جيلًا جديدًا من صور البورتريه، إذ تجعل التقاط صور البورتريه أسهل من قبل مع إظهار مزيد من التفاصيل وتقديم أداء أفضل في الإضاءة الخافتة.

البطارية ونظام التشغيل

وكان من المتوقع أن تزيد سعة البطارية وسرعة الشحن في هواتف آيفون 15 هذا العام خاصة وأنها تدعم منفذ USB-C للشحن، ولكن أبل لم تعلن عن سعة البطارية ولا سرعة الشحن لهواتفها الجديدة حتى الآن، واكتفت بقول إن بطارية هاتف آيفون 15 تدوم لمدة 20 ساعة من تشغيل الفيديو، وهي المدة نفسها التي تقدمها بطارية هاتف آيفون 14.

السعر

يتشابه الهاتفان في خيارات سعة التخزين الداخلية؛ إذ يأتيان بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 غيغابايت.

مع ذلك يختلفان في السعر، إذ يبدأ سعر آيفون 15 من 800 دولار، ويبدأ سعر آيفون 14 لآن من 700 دولار.

ويعتمد قرار شراء الهاتف الجديد على احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية، إذ يقدم آيفون 15 الكثير من التحسينات والمزايا الجديدة، ولكن لا يزال هاتف آيفون 14 يعدّ واحدًا من أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق.