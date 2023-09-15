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سيول تجتاح المغرب.. والأرصاد الجوية تحذر

9/15/2023 2:18:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شهدت عدة مناطق شرق المغرب هطولا غزيرا للأمطار أمس الخميس تسبب بسيول عارمة جرفت السيارات في الشوارع، وسط تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية في المملكة.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن الحالة الجوية في المملكة شهدت تأثرا بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، مما أدى إلى تكون سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية في مناطق شرق البلاد، وجبال الأطلس الكبير والمتوسط، وسفوح الجنوب الشرقي.

وبلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ12 ساعة الماضية 20 ملم في الراشيدية، و12 ملم في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 ميلم في تازة، و5 ملم في وجدة، و2 ملم في بوعرفة.

ورافقت هذه الأمطار رياح معتدلة وقوية في شمال شرق المملكة.

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