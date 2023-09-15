سيول تجتاح المغرب.. والأرصاد الجوية تحذر

سيول تجتاح المغرب.. والأرصاد الجوية تحذر
التاريخ
9/15/2023 2:18:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شهدت عدة مناطق شرق المغرب هطولا غزيرا للأمطار أمس الخميس تسبب بسيول عارمة جرفت السيارات في الشوارع، وسط تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية في المملكة.
وأفادت الأرصاد الجوية بأن الحالة الجوية في المملكة شهدت تأثرا بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، مما أدى إلى تكون سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية في مناطق شرق البلاد، وجبال الأطلس الكبير والمتوسط، وسفوح الجنوب الشرقي.
وبلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ12 ساعة الماضية 20 ملم في الراشيدية، و12 ملم في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 ميلم في تازة، و5 ملم في وجدة، و2 ملم في بوعرفة.
ورافقت هذه الأمطار رياح معتدلة وقوية في شمال شرق المملكة.
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