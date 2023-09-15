سيول تجتاح المغرب.. والأرصاد الجوية تحذر

وأفادت الأرصاد الجوية بأن الحالة الجوية في المملكة شهدت تأثرا بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، مما أدى إلى تكون سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية في مناطق شرق البلاد، وجبال الأطلس الكبير والمتوسط، وسفوح الجنوب الشرقي.

وبلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ12 ساعة الماضية 20 ملم في الراشيدية، و12 ملم في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 ميلم في تازة، و5 ملم في وجدة، و2 ملم في بوعرفة.

ورافقت هذه الأمطار رياح معتدلة وقوية في شمال شرق المملكة.