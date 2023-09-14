وزير الشؤون تفقد مبنى حديقة أطفال الوفرة السكنية

وزير الشؤون تفقد مبنى حديقة أطفال الوفرة السكنية
التاريخ
9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بزيارة ميدانية لمنطقة الوفرة السكنية وتم خلال الزيارة تفقد مبنى حديقة الأطفال والتأكد من جاهزية المبنى تمهيدا لتشغيله لخدمة أهالي المنطقة، كما قام بزيارة لبعض دواوين أهالي المنطقة وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالخدمات التي تحتاجها المنطقة.
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