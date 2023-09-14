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وزير الشؤون تفقد مبنى حديقة أطفال الوفرة السكنية

9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بزيارة ميدانية لمنطقة الوفرة السكنية وتم خلال الزيارة تفقد مبنى حديقة الأطفال والتأكد من جاهزية المبنى تمهيدا لتشغيله لخدمة أهالي المنطقة، كما قام بزيارة لبعض دواوين أهالي المنطقة وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالخدمات التي تحتاجها المنطقة.

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