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طائرة الإغاثة الكويتية الثانية تصل إلى ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المساعدات

9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حطت طائرة الإغاثة الثانية من الجسر الجوي الكويتي في مطار بنينا الدولي الليبي وعلى متنها 41 طنا من المساعدات العاجلة لمتضرري الإعصار «دانيال» الذي خلَّف آلاف القتلى والمشردين.
وقال سفير ليبيا لدى البلاد سليمان الساحلي، في اتصال هاتفي لـ «كونا»: «إننا لم نستغرب المساعدات من الكويت، فهي تعد «منارة العمل الإنساني» ومشهود لها في هذا المجال الإنساني، كذلك لم يكن مستغربا من جميع أطياف الشعب الكويتي التأثر والاستجابة التي سادت وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة».
وأوضح الساحلي أن آخر إحصاءات الكارثة تشير إلى تزايد في انتشال جثث القتلى بين الأنقاض ومن عمق البحر، مبينا أن الترتيبات للمساعدات الكويتية تمت بالتنسيق مع السلطات الكويتية و«الهلال الأحمر» الكويتي الذي وجه له الشكر، لاسيما أن المسؤولين فيه ذهبوا بأنفسهم إلى المدن المنكوبة للإسهام في عملية الإنقاذ.
وأعرب في الوقت نفسه عن شكره وعرفانه للكويت أميرا وولي العهد وحكومة وشعبا «فإننا ندعو الله أن يحفظ بلداننا وشعوبنا من شر الكوارث».
وتأتي هذه المساعدات بتنظيم ودعم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وتنسيق وإشراف وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع.

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