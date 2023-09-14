سفارة مملكة تايلند زارت دور الرعاية الاجتماعية
التاريخ
9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قامت سفارة مملكة تايلند وأفراد الجالية التايلندية في الكويت بزيارة إلى دور الرعاية الاجتماعية لتقديم التبرع ببعض الضروريات لنزلاء دار المسنين ودار الطفولة لإظهار دعم السفارة للمسؤولية الاجتماعية والخدمة المجتمعية في الكويت.
وتهدف الزيارة إلى إظهار دعم الجالية التايلندية والنوايا الحسنة تجاه المجتمع وتعزيز العلاقات بين الشعبين، لاسيما أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، ولهذا جاء هذا النشاط في إطار الاحتفالات بهذه المناسبة.
وقد حظيت الزيارة باستقبال حار من قبل المسؤولين في دور الرعاية وعلى رأسهم حمد الخالدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية.
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