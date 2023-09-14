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سفارة مملكة تايلند زارت دور الرعاية الاجتماعية

9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قامت سفارة مملكة تايلند وأفراد الجالية التايلندية في الكويت بزيارة إلى دور الرعاية الاجتماعية لتقديم التبرع ببعض الضروريات لنزلاء دار المسنين ودار الطفولة لإظهار دعم السفارة للمسؤولية الاجتماعية والخدمة المجتمعية في الكويت.
وتهدف الزيارة إلى إظهار دعم الجالية التايلندية والنوايا الحسنة تجاه المجتمع وتعزيز العلاقات بين الشعبين، لاسيما أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، ولهذا جاء هذا النشاط في إطار الاحتفالات بهذه المناسبة.
وقد حظيت الزيارة باستقبال حار من قبل المسؤولين في دور الرعاية وعلى رأسهم حمد الخالدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية.

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