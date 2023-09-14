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المحيسن لموظفي الإعلام إزالة العوائق لتطوير العمل

9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن بجولة ميدانية على عدد من قطاعات الوزارة، وذلك بحضور قياديي وزارة الإعلام.
والتقى د.المحيسن الموظفين العاملين في مراكزهم للاطلاع على سير العمل وكل ما من شأنه تسخير الإمكانيات اللازمة لهم.
وأكد أنه يعمل جاهدا لإزالة أي معوقات أو عقبات تقف حائلا أمام الموظفين بالوزارة، وحل المشكلات التي تواجههم لتطوير أدائهم مما ينعكس إيجابا على تطوير أداء الوزارة.

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