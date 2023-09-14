المحيسن لموظفي الإعلام إزالة العوائق لتطوير العمل

المحيسن لموظفي الإعلام إزالة العوائق لتطوير العمل
التاريخ
9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن بجولة ميدانية على عدد من قطاعات الوزارة، وذلك بحضور قياديي وزارة الإعلام.
والتقى د.المحيسن الموظفين العاملين في مراكزهم للاطلاع على سير العمل وكل ما من شأنه تسخير الإمكانيات اللازمة لهم.
وأكد أنه يعمل جاهدا لإزالة أي معوقات أو عقبات تقف حائلا أمام الموظفين بالوزارة، وحل المشكلات التي تواجههم لتطوير أدائهم مما ينعكس إيجابا على تطوير أداء الوزارة.
MENAFN14092023000130011022ID1107074480
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.