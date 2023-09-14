Friday, 15 September 2023 08:37 GMT

وكيل الدفاع بحث مع عدد من المسؤولين البريطانيين سبل تطوير التعاون الدفاعي

9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى افتتاح فعاليات معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في نسخته الـ (24) في العاصمة البريطانية لندن والذي ضم العديد من الشركات المتخصصة في المعدات الصناعية الدفاعية.
وقام الشيخ د.عبدالله المشعل والوفد المرافق له بجولة في المعرض شملت عددا من أقسام وأجنحة الدول والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، حيث اطلعوا على أحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة.
وعلى هامش الزيارة التقى وكيل وزارة الدفاع عددا من كبار المسؤولين الحكوميين وبحثوا مختلف سبل تطوير التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين الصديقين، حيث قابل كلا من وزير الدولة لشؤون الاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية في المملكة المتحدة اللورد دومينيك جونسون، ومستشار وزير الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط لدى المملكة المتحدة الفريق طيار مارتن سامبسون، والمدير العام للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي في وزارة الدفاع البريطانية السيدة أفريل جوليف ومدير صادرات الدفاع والأمن في المملكة المتحدة السيد مارك جولد ساك.
كما أقام سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر محمد العوضي مأدبة عشاء على شرف الوفد الزائر.

MENAFN14092023000130011022ID1107074479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث