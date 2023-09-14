وكيل الدفاع بحث مع عدد من المسؤولين البريطانيين سبل تطوير التعاون الدفاعي

وكيل الدفاع بحث مع عدد من المسؤولين البريطانيين سبل تطوير التعاون الدفاعي
التاريخ
9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى افتتاح فعاليات معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في نسخته الـ (24) في العاصمة البريطانية لندن والذي ضم العديد من الشركات المتخصصة في المعدات الصناعية الدفاعية.
وقام الشيخ د.عبدالله المشعل والوفد المرافق له بجولة في المعرض شملت عددا من أقسام وأجنحة الدول والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، حيث اطلعوا على أحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة.
وعلى هامش الزيارة التقى وكيل وزارة الدفاع عددا من كبار المسؤولين الحكوميين وبحثوا مختلف سبل تطوير التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين الصديقين، حيث قابل كلا من وزير الدولة لشؤون الاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية في المملكة المتحدة اللورد دومينيك جونسون، ومستشار وزير الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط لدى المملكة المتحدة الفريق طيار مارتن سامبسون، والمدير العام للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي في وزارة الدفاع البريطانية السيدة أفريل جوليف ومدير صادرات الدفاع والأمن في المملكة المتحدة السيد مارك جولد ساك.
كما أقام سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر محمد العوضي مأدبة عشاء على شرف الوفد الزائر.
MENAFN14092023000130011022ID1107074479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.