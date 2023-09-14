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الكويت تشارك الدول العربية إحياء يوم الأرصاد الجوية تحت شعار الطقس والمناخ والأمن الغذائي

9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك الكويت الدول العربية الجمعة إحياء اليوم العربي للأرصاد الجوية الذي يحمل هذا العام شعار (الطقس والمناخ والأمن الغذائي.. نراقب طقسنا لسلامة غذائنا) ويهدف إلى الإضاءة على أهمية الطقس والمناخ وعلاقتهما بالأمن الغذائي حول العالم.
وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» إن الكويت تهتم بإبراز دور الأرصاد الجوية في مواجهة مخاطر الطقس القاسي مثل موجات الحرارة والجفاف والأمطار الغزيرة والعواصف الغبارية والتقلبات المناخية.
وأضاف القراوي أن وتيرة تقلبات الطقس قد ازدادت في السنوات الأخيرة حتى أنها تشكل النسبة الكبرى من الكوارث الطبيعية بكل تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على الأرواح والممتلكات والبيئة بشتى أشكالها.
وأوضح أن فكرة تحديد يوم عربي للأرصاد الجوية جاءت باقتراح مقدم من الكويت في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العربية الدائمة للأرصاد والمناخ الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة وقوبل بترحاب كبير وتمت الموافقة عليه بالإجماع في 15 سبتمبر 2018.
وذكر أن تحديد هذا اليوم من كل عام جاء أيضا تيمنا بذكرى إنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية عام 1970 الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وأكد أهمية هذه الاحتفالية لأنها النافذة التي يتم عبرها تعزيز ونشر التوعية المجتمعية بدور الأرصاد الجوية وأهميتها خصوصاً أن 90% من الكوارث الطبيعية تكون نتيجة تقلبات الطقس والمناخ ولا تحدها الحدود الجغرافية ولا تستثني أي تجمعات بشرية ولن تكون أي دولة بمنأى عنها.
ولفت إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج الوطنية والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع للاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس والمناخ للحد من آثارها السلبية على الأرواح والممتلكات والبيئة.
وقال القراوي إن إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تحرص على تطوير أجهزتها وبرامجها لتكون توقعاتها أكثر دقة من خلال رفع كفاءة كوادرها الوطنية سواء بدورات التدريب أو المشاركة في الورش الإقليمية أو الاجتماعات الدولية تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأشار إلى أن القلق من تقلبات الطقس وآثاره السلبية يلف دول العالم بلا استثناء وسط الاهتمام العالمي بالسعي إلى تخفيف تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي والمسببة للاحتباس الحراري الناتج من الأنشطة البشرية.

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