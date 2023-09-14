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د عمار بهمن أستاذ الهندسة الميكانيكية حصل على منحة بحثية من مؤسسة التقدم العلمي

9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصل أستاذ الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول د.عمار بهمن على منحة بحثية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتطوير تكنولوجيا تكييف الهواء في الكويت بميزانية إجمالية تقدر بنحو 306.552 دينارا لتنفيذ المشروع، وتقدمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) بمساهمة مالية تبلغ 38.702 دينار لدعم هذا المشروع الذي من المقرر أن يستغرق 36 شهرا.
وتقوم الدراسة المقترحة من قبل د.عمار بهمن بدراسة الخصائص الحرارية والاستقرار الفيزيائي للجسيمات النانوية المستندة إلى الكربون المختلطة مع زيت التزييت مثل زيت POE لصناعة مواد تشحيم نانوية تساعد في تقليل الحرارة المولدة أثناء عملية الضغط وتحسين معدل نقل الحرارة في مبادلات الحرارة لأنظمة تكييف الهواء، وتمتد الدراسة لاستبدال السوائل العاملة الحالية بسوائل تبريد بديلة (مثل البروبان 290-R أو32-R) نظرا لخصائصها الواعدة من حيث النقل، وخصائصها الصديقة للبيئة لتطبيق درجات الحرارة العالية مثل الظروف الجوية في الكويت.
ويعتمد هذا المشروع على تعاون بين 3 كيانات رئيسة هي: جامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة التكنولوجيا في دريسدن في ألمانيا، وسيبدأ المشروع بتحديد مادة التشحيم المشبعة بالجسيمات النانوية المستندة إلى الكربون المناسبة لظروف تشغيل نظام تكييف الهواء المقترحة (بواسطة جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية)، ثم سيتم تطوير نموذج للخصائص الحرارية من خلال النمذجة العددية (بواسطة جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية)، بعد ذلك، سيتم إجراء توصيف للخصائص الحرارية والنقلية للمزيج بين مادة التشحيم المشبعة بالجسيمات النانوية وسائل التبريد البديلة (بواسطة جامعة التكنولوجيا في دريسدن)، وبالتزامن سيتم استخدام منصة اختبار الضاغط لتقييم تأثير مزيج مادة التشحيم المشبعة بالجسيمات النانوية المقترح على أداء الضاغط (بواسطة جامعة التكنولوجيا في دريسدن)، وفي النهاية سيتم اختبار نظام تكييف الهواء المعاد تجهيزه بالكامل للتطبيق في درجات حرارة عالية داخل غرفة البيئة لتقييم تأثير مادة التشحيم المشبعة بالجسيمات النانوية وتقليل كمية سائل التبريد (بواسطة جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية).
ويعكس هذا المشروع تميز الكويت بسرعة تطورها الحضري ونمو مدنها المستمر، مما زاد من استهلاك الطاقة بشكل خاص في المباني السكنية، وتشير التوقعات إلى أن الطلب على الطاقة في الكويت في المباني سيزيد بنسبة 70% بحلول عام 2035، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى نظم التكييف وتكييف الهواء، كما أنه في السنوات الأخيرة استقطبت المواد النانوية المضافة إلى الزيوت التشحيمية اهتماما كبيرا بهدف تحسين عمليات الضغط وأداء النظام في وحدات تكييف الهواء.

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