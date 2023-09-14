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انعقاد الدورة الـ 45 الموسعة للجنة التراث العالمي في الرياض

9/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
صرح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.محمد الجسار عن مشاركة الكويت في الدورة الموسمية الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة «اليونسكو»، والتي بدأت أولى جلساتها في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، في العاشر من سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة خمسة عشر يوما.
وأشار الأمين العام إلى إدراج ثلاثة ملفات للدول العربية في هذا المؤتمر، وهي «محمية عروق بني معارض»، بالمملكة العربية السعودية، و«تل السلطان» في فلسطين، و«ملف جزيرة جربة» في الجمهورية التونسية، والذي تم الإعداد لها في اجتماع لجنة الخبراء العرب الذي استضافته الكويت الأسبوع الماضي. وأكد أن هناك توافقا بين الدول العربية لدعم هذه الملفات، وإدراجها على «التراث العالمي»، بهدف حماية هذه المواقع الأثرية، والمساعدة في تطويرها، لتصبح وجهات سياحية تاريخية.
وشدد الجسار على حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على المشاركة في هذا المؤتمر منذ سنوات، كونه الجهة المختصة في الحفاظ على المباني التاريخية والتراثية والمواقع الأثرية، على الرغم من أن الكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي لم تسجل حتى الآن أي موقع كويتي ضمن مواقع التراث العالمي، مع أن أرض الكويت بها آثار غاية في الأهمية وتعبر عن عدة حضارات، وعلى رأس تلك المواقع جزيرة فيلكا التي تزخر بإرث التاريخي الذي يمتد إلى آلاف السنين.
وقال الجسار إن أغلب دول العالم تسعى إلى أن تكون لديها مواقع مسجلة في التراث العالمي، لما لهذا التسجيل من أثر كبير في استقطاب وتشجيع السياحة الثقافية، وأعرب عن الأمل أن تتضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح عملية إدراج المواقع الأثرية الكويتية ضمن مواقع التراث العالمي في السنوات القادمة.
من جهته، اشاد مندوبنا لدى اليونسكو د.آدم الملا على جهود المملكة العربية السعودية في عقد جلسات الدورة الخامسة والأربعين لاجتماع التراث العالمي الموسعة حضوريا وذلك بعد عدة دورات عقدت عن بعد عبر الانترنت، متمنيا التوفيق لكافة الدول التي تقدمت بملفات ترشيح مواقع لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي واعتباره انجازا جماعيا يضمن حماية تراثنا الثقافي والطبيعي الذي نتقاسمه، واكد على ضرورة تطوير وميكنة آلية تقديم وتقييم ملفات المواقع المرشحة لإدراجها في لائحة التراث العالمي وشدد على اهمية التنوع الجغرافي في تسمية الخبراء لضمان تنوع الثقافات والخبرات في اللجنة الخاصة بتقييم المواقع.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة قال مدير ادارة الآثار والمتاحف ومدير العلاقات الثقافية الخارجية بالإنابة محمد بن رضا بأن قطاع الآثار والمتاحف وبالتعاون مع الوفد الدائم للكويت لدى اليونسكو، سينظم معرضا بعنوان «جزيرة فيلكا من باطن الارض الى اطراف السماء» بتاريخ 17 سبتمبر الجاري لتوثيق وجود جزيرة فيلكا الأثري، حيث سيتيح للخبراء والمختصين الاطلاع على خطط الصون والحفظ وإدارة الموقع.

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