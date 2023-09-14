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الإعلامي محمود سعد الإعلام لن ينتهي إلا بنهاية البشرية وعلينا إتاحة الفرصة أمام الشباب لصنع المستقبل

9/14/2023 11:37:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الإعلامي المصري محمود سعد، أن الإعلام الرقمي أصبح لغة العصر حاليا، لأنه بات بإمكان أي شخص أن يترك بصمة من خلاله، مشيرا إلى أن الإعلام لن ينتهي إلا بنهاية البشرية، لكن علينا فقط إتاحة الفرصة أمام الشباب لصنع المستقبل.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «من الإعلام التقليدي إلى الجديد.. خطاب لمسيرة إعلامية»، نظمها نادي الشارقة للصحافة، في منصة «حديث الاتصال الحكومي» ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة خلال يومي 13 و14 الجاري تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد».
وأوضح سعد، أن وسائل التواصل الاجتماعي تمتلك العديد من المميزات تجعلها تتفوق على وسائل الإعلام التقليدية، أبرزها وجود مساحة كبيرة من الحرية بعكس وسائل الإعلام التقليدية التي تعتمد على ضوابط ملزمة، فضلا عن كون النجاح فيها لا يعتمد على المحسوبية والمحاباة، وبإمكان أي شخص أن يصل إليه طالما أنتج محتوى يحظى بإعجاب المتابعين.
وقال: «لابد من نسيان الإعلام التقليدي والنظر لما هو جديد، حتى تصبح لدينا القدرة على ابتكار إعلام عصري يعمل وفق متطلبات المرحلة، فالحياة تفرض قواعد جديدة ومتغيرة، والإعلام لن ينتهي إلا بنهاية البشرية، لكن علينا فقط إتاحة الفرصة أمام الشباب لصنع مستقبلهم».

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