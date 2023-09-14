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معهد الأبحاث يشارك بندوة افتراضية في قمة العلوم خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

9/14/2023 11:37:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك معهد الكويت للأبحاث العلمية بندوة افتراضية في قمة العلوم بعنوان «بناء مستقبل قائم على الصمود والتطوير من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم الابتكار التكنولوجي لمواجهة تغير المناخ»، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المعهد في بيان صحافي إن مشاركة مركز أبحاث الطاقة والبناء في المعهد بالقمة تعكس التزام الكويت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في جهود التصدي لتغير المناخ في إطار تعزيز الابتكار التكنولوجي والتحول نحو بنية تحتية مستدامة.
وأضاف ان المركز قدم عرضا مرئيا خلال الندوة حول الجهود التي تبذلها دولة الكويت في تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم الحلول التكنولوجية لمواجهة التحديات البيئية.
وأوضح أنه تمت مناقشة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية البيئية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة البيئية.
ونقل البيان كلمة للأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط د.خالد مهدي خلال الندوة أكد فيها أهمية موضوع الندوة الذي يجسد تحقيق رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة، موضحا أن الكويت من الدول التي تضع بنية تحتية مستدامة في صلب أولوياتها.
وأفاد مهدي بأن البنية التحتية المستدامة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لمواجهة تغير المناخ لهما تأثير إيجابي على تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت مدير برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في المعهد د.شيخة السند في كلمة مماثلة خلال الندوة إن هدف القمة هو بيان دور العلوم وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت السند أن المعهد ترأس أحد أنشطة القمة بمشاركته في هذه الندوة التي تهدف إلى التأكيد على أهمية الدور الحيوي والحاجة إلى بنية تحتية فعالة ومرنة لتلبية المتطلبات التنموية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
بدوره، أوضح د.أسامة الصايغ من مركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد في كلمته أن البنية التحتية في غالبية الدول النامية لم تصل إلى مستوى النضوج لتلبية متطلبات آليات النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة والمواصلات والصحة والتعليم.
وأشار الصايغ إلى أن طريق إنشاء بنية تحتية فعالة في الدول النامية سيخل ببعض المتطلبات للاستدامة البيئية لما يتطلبه الأمر من نمو اقتصادي مضاعف نسبة إلى الدول المتقدمة، مؤكدا أن هذا النمو هو أحد المتطلبات الرئيسة للوصول إلى الاستدامة التنموية والبيئية.
من ناحيته، قال عضو المجلس البلدي وباحث علمي سابق في المعهد د.حسن كمال في كلمته إن مرونة البنية التحتية تعرف بقدرة البنية التحتية والمجتمعات والأنظمة المرتبطة بها على التكيف أو الاستجابة بشكل إيجابي للضغوط أو المخاطر المزمنة وتتحول بطرق تستعيد وظائفها الأساسية وتحافظ عليها وتحسنها.
وأكد كمال أهمية معرفة الخبراء والمختصين أثر تغير المناخ في البنية التحتية في المدن وعليه يجب تصميم بنية تحتية مرنة بطرق مبتكرة لمواجهة هذه التغيرات.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من القياديين ونخبة من العلماء والخبراء الوطنيين والعالميين من ذوي الاختصاص وكذلك مشاركة نخبة من باحثي المعهد وجامعة تكساس (Texas A&M University) بالولايات المتحدة لمناقشة دور البنية التحتية في التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

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