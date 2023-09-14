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د بدر المطيري حريصون على تعزيز الجهود الخليجية في مجال البحوث الوقفية

9/14/2023 11:37:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الثامن للوكلاء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بمدينة مسقط في سلطنة عمان.
وأوضح رئيس وفد الكويت وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري أن الكويت قدمت ورقة عمل تختص بحماية القيم الأخلاقية والأسرية في المجتمعات الخليجية بالتنسيق مع مملكة البحرين وورقة عمل أخرى تختص بتبادل البحوث والتجارب في المجال الوقفي بالإضافة إلى مقترح حول الرؤية الإسلامية لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.
وبين المطيري أن الوكلاء اتفقوا على عدد من أوراق العمل والتي تقدمت بها دول مجلس التعاون وذلك لعرضها على الوزراء في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في أكتوبر المقبل، مؤكدا حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على المشاركة في هذه الاجتماعات الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود لخدمة العمل الإسلامي.
وبين أن توجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري واضحة في دعم ريادة الكويت والنهوض بالعمل الإسلامي والإنساني وتبني المبادرات المتميزة التي ترفع اسم الكويت في شتى المحافل وتعزز التعاون الخليجي المشترك، مثمنا جهود الوفود الخليجية التي ساهمت بإثراء الاجتماع بأفكار وتوصيات لها انعكاسات إيجابية على المجتمعات الخليجية في مجالات عديدة.

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