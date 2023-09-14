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خبراء في الدولي للاتصال الحكومي 2023 العولمة في خطر ولا سبيل أمام العالم سوى التكامل

9/14/2023 11:37:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة ـ أحمد صابر
أكد خبراء اقتصاديون وصناع قرار دوليون، أن العولمة التي أسهمت في خدمة اقتصادات الدول ورفعت معدل دخل الفرد عالميا أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في السابق، أصبحت اليوم في خطر نتيجة لتراجع النمو وتنامي مؤشرات الركود والتضخم بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية والتنافس التجاري بين الأقطاب العالمية المركزية، وأشاروا إلى أن معالجة التضخم الاقتصادي تتطلب وقف الانقسام والتنافس الاقتصادي بين الصين والغرب وتحقيق التكامل بين الأسواق، إلى جانب الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد بفعل العولمة التي خدمت المستثمرين وفتحت أسواق العالم أمام الجميع.
جاء ذلك خلال جلسة «التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟» ضمن فعاليات اليوم الأول لـ «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023»، الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد» بمركز «إكسبو الشارقة»، وشارك في الجلسة كل من ديفيد داوكوي لي أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا، ود.رجاء المرزوقي المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي، والبروفيسور د.فان غانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني، وأدارها عبدالله المديفر مقدم البرامج والإعلامي السعودي.
البداية كانت من جائحة «كورونا»
وقال ديفيد داوكوي لي «نشهد انكماشا في اقتصاد الصين وتضخما في بقية الدول بسبب سياسات اتبعتها بعض الحكومات على رأسها الولايات المتحدة خلال أزمة الجائحة، حيث تم إصدار صكوك بنكية توازي ربع الدخل السنوي للفرد، وعلى الرغم من الهدف المعلن لإصدار الصكوك، المتمثل في تقديم برامج تحفيزية لدعم المجتمع، إلا أن المشكلة لم تكن تكمن في السيولة، فجاءت النتيجة على عكس ما هو متوقع، وتزايدت معدلات التضخم».
وأضاف «الحل يكمن في الخطط بعيدة الأجل التي تضعها الحكومات لرفع دخل الأفراد وتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتنشيط التصدير وبالتالي الحد من مستويات التضخم»، وتابع «إلى جانب الإجراءات المحلية، يجب الوقوف بجرأة أمام حقيقة انقسام العالم وأثره على مستويات دخل ومعيشة المجتمعات، وأن نعمل بشكل عاجل على وضع أطر مثمرة للتعاون والشراكات، لأن المنافسة والانقسامات تحولان دون الوصول إلى المعالجات السريعة للأزمات الاقتصادية».
الشفافية وتوقعات المجتمع
من جهته، قال د.رجاء المرزوقي «الأسوأ من حدوث التضخم هو توقعات المجتمع حول التضخم التي تسهم في زيادة اضطراب السوق وتدفع باتجاه الركود، ما يؤكد أهمية الشفافية في تواصل الحكومات مع مجتمعاتها، حتى تعمل على إدارة توقعاتها وتتجنب ردات فعلها التي تقود في مثل هذه الأوقات إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب».
وأفاد بأن العالم تسرع في اتخاذ سياسات أثرت على العرض والطلب ونتج عنها التضخم، وأن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ومفاجئ لا يوفر حلولا مستدامة للأسواق، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في اتصال العالم وتكامل الأسواق لأن الحدث الاقتصادي لم يعد محليا في آثاره، إذ أصبحت الأزمات اليوم تنتقل بين الأسواق في لمح البصر، لهذا فإن النمو والاستقرار في سوق واحدة تنعكس إيجابا على الكثير من أسواق العالم أيضا.
وأكد د.المرزوقي أن العولمة ستظل مفيدة للاقتصادات المحلية، ولفت إلى أهمية المصداقية والوضوح وتوفير البيانات وتحديد ما هي السياسات القادمة من قبل صانع القرار، لأن المستثمر لا يفضل الحديث الغامض.
دور أساسي للاتصال الحكومي
من ناحيته، قال البروفيسور د.فان غانغ «إن التضخم مرتبط بالاستهلاك، ويؤثر بشكل كبير على الأفراد والشركات لأن الجميع يواجهون ارتفاع التكاليف، كما أن الحكومات تتحمل المزيد من الأعباء في مرحلة التضخم، ما يجعل من دور الاتصال الحكومي أساسيا في تعزيز الصلة والثقة بينها وبين المجتمعات عند حدوث أزمات التضخم».
وشدد فان غانغ على أهمية فهم وتحليل الأسباب الجوهرية للتضخم والإشكاليات التي تؤثر على سلاسل الإمداد والخلل بين العرض والطلب وأسباب انعدام التوازن بينهما، وعند معرفة جذور المشكلة ننتقل إلى حلها.

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